Emekli maaşını alan kişilerin hesaplarına 10 bin TL ödeme olacak! Bu bankalar verecek

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda yapılacak olan 10000 TL kredi ödemelerinde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi işlemleri yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemeleri, alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde 10000 TL kredi ödemesini hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bankalar, sizler için listelendi ve aşağıdaki bankalar üzerinden özellikle emekli maaş alan kişiler, 10000 TL nakit kredi gelir belgesiz kullanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek, emekli maaş hesabınız üzerinden 10000 TL kredi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler, şubelere gitmeden işlemlerini hemen yapabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli kredi ödemesi verilmektedir. Emekli olan vatandaşlar, 10000 TL kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi alabilmektedir.

VAKIFBANK

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi verilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere, Vakıfbank, uygun faiz oranlarıyla birlikte 10000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek. En yakın banka şubesi üzerinden veya banka ATM'si üzerinden de kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyaları katılacak olan tüm vatandaşlara 3 dakika içerisinde sonuç verecek olan Vakıfbank emekli maaşı kendi bankası üzerinde olması durumunda işlem yapmaktadır.