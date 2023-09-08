Memur ve memur emeklisine yönelik 2024-2025 zam oranı belli oldu. Gözler emekliye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayına dikkat çekti. 1 Ekim itibariyle açılacak meclis'teki ilk ele alınacak maddenin emeklilerin zam oranı olduğuna dikkat çekildi. Emekliye Ekim ayında ara zam gelir mi? sorusu gündemde henüz sıcaklığını korurken yeni bir müjde daha verildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören hükümet tarafından henüz net bir açıklama yapılmayan haberin detaylarında 3. ikramiye konusuna yer verildi. Cumhuriyetin 100.yılına özel tek seferliğe mahsus olmak üzere tüm emeklileri 3. bir ikramiye yatırılabilir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

İSTİSNASIZ HER EMEKLİ FAYDALANACAK!

1 Ekim tarihinde açılacak meclisle birlikte 3. ikramiye konusunun gündeme getirilmesi bekleniyor. İddia edilene göre Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere böyle bir destek sunulacak. Tüm emeklilerin hesabına 5.000 TL'ye kadar ödeme yatırılacak.

2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

OVP verilerine göre en düşük emekli maaşı Ocak ayında ne kadar olacak? sorusu gündemde sıcaklığını korurken açıklanan enflasyon rakamı üzerinden 13.700 TL ödeme yapılabilir, sonucu çıkarıldı. Konuyla ilgili net bir çalışma 1 Ekim tarihi itibariyle başlayacak. 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon verisi doğrultusunda emekli maaş zammı net olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

MEHMET ŞİMŞEK “ARTIK ÜCRET DÜZENLEMELERİ…”

Gözler emeklinin ne kadar alacağına çevrilmişken bugün düzenlenen toplantı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaş zammının hedefinde olduğu o konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyonu üzerinden yapılacak. Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı ön görüyoruz.”