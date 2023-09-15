Emekliye yönelik ara zam uygulanacak mı? sorusu Bakan Mehmet Şimşek'in olumlu açıklamaları ile bir nebze olsun netleşti. Düşük emekli aylığı alanların taban tutarında artış yaşanabilme ihtimali yeniden yeşerirken 3. ikramiye iddiaları gündeme geldi. Cumhuriyetin 100. yılına özel her yıl Kurban ve Ramazan Bayramında ödenen ikramiyeye ek üçüncü ikramiye hesaplara yatırılacak deniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuyla ilgili hazırlıklar yaptığı biliniyor.

ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu 15 bini aşkın emekliye ödenecek ikramiye miktarı için kulislerde konuşulan ilk bilgiye göre 5 bin TL ödeme yapılması düşünülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları tamamlandıktan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ikramiye ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

EMEKLİYE ARA ZAM ÇALIŞMALARI BAŞLADI!

3. ikramiye konuşmalarının hız kazandığı bu günlerde emekliye ara zam yapılır mı? Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olur? sorusu da yanıt arıyor. 2023'ün ikinci yarısından itibaren geçerli 6 aylık dönemin enflasyon oranı üzerinden emekli maaş zammı belli olacak. Kulislerde yapılacak zam öncesinde ara zam uygulamasına yönelik bazı söylentiler yayıldı. Bakan Mehmet Şimşek'in “Cumhurbaşkanımızdan talimat aldık” diyerek iyileştirme yapılacağına yönelik paylaştığı açıklamalar yeni bir umut oldu.

1 EKİMDE BEKLENEN MÜJDE GELİYOR MU?

Emeklinin merakla beklediği o haber meclisin içinden geldi. TBMM Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 1 Ekim tarihine vurguda bulunarak emeklinin kök aylığı üzerinden iyileştirme yapılacağını ifade etti ve şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına talimatta bulundu. Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremi ile birlikte merkezi bütçeden AFAD Başkanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na 765 milyar TL bütçe aktarıldı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkardık. 1 trilyon 119 milyar TL yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Meclis'in ilk konusu deprem bölgesindeki vatandaşlar olacak.”