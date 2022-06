Akaryakıt Almak İçin Beklemeli mi? Rekor İndirim Beklentisinin Kaynağı Ne?

Artan akaryakıt fiyatlarından dolayı artık indirim haberlerinden ümidini kesmiş olanlar için indirim haberi sevindirici bir nitelik kazandı.

İndirimin sebebi ise ham petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüş olarak gösterildi. Milyonlarca araç sahibi ve ticari aracıyla çalışmakta olan insanı yakından ilgilendiren haber güncel yakıt fiyatlarının nereye kadar ineceği konusunda merak uyandırdı.

Rekor İndirim Akaryakıt Fiyatlarına Yansıyacak mı?

14 Haziran gecesinden itibaren ham petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarında rekor indirim bekleniyor. Bu doğrultuda tüm yakıt gruplarına 1 liraya yakın indirim geleceği açıklandı. İndirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından 3 büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları da araç sahiplerinin yakın takibi altına alındı.

Neredeyse her gün peş peşe gelen akaryakıt zamları sonrasında birçok kişi yakıt tüketimini olumlu yönde etkileyecek tasarruf yöntemlerini araştırmaya başladı. İstanbul trafiğini de büyük ölçüde rahatlattığı düşüncelerini artıran zamlar, en çok ticari araçları derinden etkiledi. Bir depoda çok fazla fark yaratan fiyatlar, maliyetlerin yükselmesine ve haliyle de kazancın düşmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Akaryakıt zamları sonrasında bir süre sessizliğini koruyan fiyatlar indirim müjdesi ile birlikte tekrardan ülke gündemine oturdu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere akaryakıt fiyatları gelen indirimle birlikte tekrar 28 lira seviyelerini görecek.

Gelmesi beklenen akaryakıtın indirimine ilişkin EPDK araç sahiplerini uyardı ve yakıtlarını yarından itibaren almaları hakkında uyarıda bulundu. Tek bir depoda 97 kuruşluk bir indirimin yansıtılması yaklaşık olarak 100-150 lira arasında kar edilmesini sağlıyor. Artık gelen zamlarla birlikte bu tür hesapları yapan vatandaşlar zam haberleri öncesi akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturarak indirimli yakıt almayı amaçlıyor.

Akaryakıt Fiyatları Daha da Artar mı?

Son birkaç ay gibi kısa bir süreçte 7 liradan 28 lira seviyesine kadar çıkan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin her an tetikte beklemelerine neden oluyor. Artık zam gelmez denilen her günün sonunda yeni bir akaryakıt zammına merhaba diyen vatandaşlar artık zam akaryakıt zamlarına şaşırmıyor.

Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olması ile birlikte önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına zam değil, indirim gelmesi bekleniyor. Ham petrol fiyatlarının yükselip düşmesine bağlı olarak belirlenen akaryakıt fiyatları, beklentilerin üzerinde rekor bir indirim beklentisi oluşturuyor.

Ham Petrol Fiyatı Ne Kadar?

Varil fiyatı 125 dolara kadar yükselen ham petrol, kapanışı 121 Dolar seviyesinde yaparak akaryakıt indirim haberlerini de beraberinde getirmiştir. Piyasalardaki bu denli belirsizliklerde Fed Faiz kararının açıklanacak olması da etkili olmuştur.

Bugün açıklanacak olan Fed faiz kararı yatırımcıların endişelerini artırırken yüksek bazdaki faiz artışı birçok piyasayı da doğrudan etkileyecektir. Dünya genelinde Covid 19 salgının etkisini azaltmasına karşın Çin’de yeniden çoğaltılan salgın tedbirleri de fiyatların yukarı yönlü olmasına neden oluyor.

Akaryakıt Fiyatlarına Peş Peşe İndirim Gelir mi?

Zam duyurularının günlerce ardı ardına gelmesine alışan sürücüler şimdide indirim haberlerini dört gözle bekliyor. Rekor seviyeye ulaşan fiyatlar aracıyla çalışan kişilerin maliyetlerini çok fazla yükselttiği için birçok kişi kontak kapatarak çözüm arayışı içine giriyor.

Yaklaşık 2-3 liralık bir indirimin bile totalde ödenen tutarı büyük ölçüde etkileyecek olması gözlerin akaryakıt indirimlerine çevrilmesine neden oldu. Ham petrol fiyatlarındaki seyir önümüzdeki günlerde fiyatların aşağı ya da yukarı yönlü oynaklık göstermesine neden olacaktır.