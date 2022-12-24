Bakan Kirişçi: Bütçemiz 978 Milyon Lira!

Tarım Bakanı Vahit Kirisçi, Tohumculuk Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği'nin "Geleceğimiz için tohumlar" temasıyla düzenlediği 2023 yılı çalıştayına katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını Antalya'daki bir otelde yapan Kirisçi, Türkiye'nin ilk başta tahıl koridoru anlaşması olmak üzere birçok uluslararası krizde büyük bir güç haline gelmesinin tüm dünya tarafından takdirle karşılandığını söyledi.

Dünyanın en büyük gücü olduğumuzu açıkladı. Bakan Kirisçi, Türkiye'nin tarımsal üretim, tarımsal teknoloji ve gıda sanayinde dünya liderlerinden biri olduğunu vurguladı. Bu arada 2020 yılı Dünya Bankası bilgileri incelemeye alındığında tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ilk on arasında yer alıyor.

Sertifikalı tohum üretiminin son 20 yılda 9 kat artarak 1,3 milyon tona ulaştığına dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti: Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor. Yetiştirdiğimiz çeşit sadece ülkemizde var. Bugüne kadar 15 bin 590 tescilli, bin 668 ruhsatlı olmak üzere toplam 16 bin 158 ırk tescillendi.

Bu sene yaklaşık 500 bin lira olan sertifikalı tohum teşvik bütçesini 2023'te yüzde 155 artışla 978 milyon liraya çıkardık" dedi. 119 bin 175 tohumculuk firması örneğinin koruma altına alındığını söyledi. TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, tohumun önemi hakkında şunları söyledi: Türk tohumculuk sektörünün temsilcisi olarak bölgemize ait ürünlerin 0'ünü, diğerlerinin ise %90'dan fazlasını kendi tohumlarımızla üretebilmekteyiz. " Tohum ıslahı da yapıldığını vurguladı.