Emekli maaşı alanlara 20000 TL daha ödeme veriliyor! Bugün başladı, Almayanlar sorgulama yapabilirler...

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, kullanabileceğiniz yeni bir 20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası başladı. Emekli başvurusu ile birlikte kredi kullandıracak olan kişilere acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan 20000 TL kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileceği duyuruldu. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından verilecek olan 20000 TL, ödemelerde, ihtiyaç kredisi olarak sizlere hem düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanacaktır.

Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka şubelerine gitmeden, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından verilecek olan emekli, ihtiyaç kredisinde başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 yapabilmektedir.

Emekli maaş hesabınız eğer Yapı Kredi Bankası üzerindeyse şubelere gitmeden hemen internet bankacılığı şifreniz ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir, buradan 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapacağınız başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara Emekli Kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde şartlarda ilinde 5 dakika içerisinde sonuç verilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız kredilerde özellikle denizbank, müşterisi olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da hemen ne kadar kredi onayı aldığını görebilirler.

Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli olarak verilecek kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilmektedir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.