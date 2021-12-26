Emekli Maaşı Alanlar Önemli, Ziraat bankası duyuru paylaştı. Ziraat Bankası üzerinden son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, emekli olan vatandaşlar için duyuru payaştı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, yılbaşına kadar düşük faiz oranları ile kredi kampanyasından faydalanabilir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar, emekli olması durumunda ve emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alması durumunda ihtiyaç kredisi, şartsız gelir belgesiz kullanabilecek. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek.

Düşük faiz oranları ile 100.000 TL'ye kadar verilen ve sadece emekli olan kişiler için yapılan bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler, yılbaşına kadar başvuru yapması gerekiyor.

Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için kredi kampanyası başlattı. Yüz bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmış olmanız durumunda banka, diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarımızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden ayrıca banka şubesine gitmeden internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama üzerinden veya resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası üzerinden kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir.