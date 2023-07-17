Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için düzenlediği kampanya ile nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya kapsamında Ziraat Bankası, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verirken, aynı zamanda 100.000 TL'ye kadar olan borçları da kapatabilme imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile emekli maaşı Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek aynı gün içinde kredi ödemelerini alabileceklerini belirtti. Banka, bu kampanya ile müşterilerine 36 ay vadeli kredi imkanı sağlıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kolay bir şekilde başvurularını yapabilirler. Ziraat Bankası müşterisi olmanız halinde, bu kredi kampanyalarından yararlanmanız mümkün.

Ziraat Bankası Nakit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası'nın nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurduktan sonra işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ayrıca, Ziraat Bankası hesabınız varsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 başvurularınızı gerçekleştirerek size özel hazırlanan kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisinde banka, size 36 ay vadeli bir ödeme tablosu sunarken, 100.000 TL'ye kadar olan borç kapatma kredisini kullanmak isterseniz 24 ay vadeli kredi kullanabileceğinizi unutmayın. Başvurularınızı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, belirlenen şartlara uygun oldukları takdirde Ziraat Bankası üzerinden kredi alabileceklerdir.