Emekli maaşı alanlar için bu fırsat son şans! Kaçırmayın: Ek ödemeli nakit kampanyası devam edecek, Herkes alacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları istedikleri zaman kredi limitleri hemen hesaplara yatırılacak. Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanya özel bankalar olmasından dolayı hızlı bir şekilde onay verecek ve vatandaşların kredi notu önemli olmaları durumunda kkb kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanacaklardır. Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmektedir.

Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaş hesabınız var ise hemen bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan direkt uygulama üzerinden kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden direkt uygulaması üzerinden yapacağınız tüm kredilerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalara uygun olarak krediler verilecek.

50000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda, istediğiniz zaman banka şubelerine giderek de işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden cep telefonları üzerinden mesaj atarak da başvuru yapabiliyorsunuz...

Akbank ve Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen ödeme veriliyor. Nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, Akbank ve Denizbank uygun faizlerle ödeme veriyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı göndermeniz yeterlidir.

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşların aynı zamanda Denizbank üzerinden de işlem yapacağı açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Denizbank şubelerine giderek işlem yapabilir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi almak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilirsiniz.