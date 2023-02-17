Belge şartsız, kefilsiz 50.000 TL hemen hesabınıza geçiyor! 23-24 Şubat'ta alın!

Özel bankalar gelir belgesi talep etmeden 50 bin TL'ye kadar kredi tahsisine onay veriyor. Başvurular SMS ile alınıyor ve sms’te yalnızca T.C. kimlik numarası yeterli oluyor. Vatandaşlardan kredi için herhangi bir masraf da talep edilmemektedir.

İhtiyaç sahipleri başvurularını bankaların şubelerinden iletebilecekleri gibi uygulamalarından ya da SMS numaralarından da iletebilirler. Bu kredinin alınabilmesi için bankanın müşterisi olmak yeteli görülmektedir. Yapılan başvuru kısa zamanda size geri dönecektir.

Yapılan başvurular kısa süre içinde banka tarafından değerlendirmeye alınacaktır ve sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun sonucu kısa süre içinde SMS ile tarafınıza bildirilmektedir. SMS başvurusu onaylanan kişiler on onayı aldıktan sonra şubelere gitmelidir.

Bankalardaki durumu olumsuz olmayan kişilerin 10 bin TL'ye kadarki başvuruları olumlu sonuçlanmaktadır. Başvurunuzda olumlu SMS dönüşü aldığınız taktirde size en yakın şubeden kredi tahsisi için görüşebilirsiniz. Talep ettiğiniz miktar banka nezdinde olumlu görülürse talep edilen tutar kısa sürede hesabınıza yatırılacaktır. Geri ödemeler 36 ay vadeye kadar belirlenebilmektedir.

İş Bankası Faizsiz 10 Bin TL Nakit Avans

Türkiye İş Bankası resmi internet sayfası üstünden oluşturulan bildirimde kişilere 10 bin TL faizsiz nakit avans verileceği açıklandı. Buna göre ise banka doğrultusundan kampanya şartları da açıklanmış oldu.

Akbank Yüzde 0 Faizli 10 Bin TL Nakit Avans

Akbank resmi web sitesinde 10 bin TL yüzde 0 faizli taksitli avans verileceği açıklandı. Bu doğrultuta kampanya şartları ve daha fazlası haberde yer ediniyor:

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