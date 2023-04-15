Emekli Maaşı Alanlar Dikkat Yarından İtibaren Hesaplara 2 Bin TL Geçecek

Ramazan Bayramına kısa süre kala, yılda 2 kez Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödemesi yapılan emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih gündemi son zamanlarda meşgul etmeye başlamıştır. Bu kapsamda, bayram ikramiyeleri ödenmeye başlanmaktadır.

Milyonlarca SSK, emekli sandığı, BAĞ-KUR emeklisi, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu. 14 Nisan 2023 tarihi ile bayram ikramiyeleri ödenmeye başlandı.

Bayram İkramiyeleri Hangi Tarih de Ödenecek?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve ramazan bayramı ikramiyeleri tarih aralıkları,

Ödeme tarihleri 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde ödenecek, Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde ödenecek, Ödeme tarihleri 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde ödenecektir. BAĞ-KUR kapsamındakiler ise;

Ödeme tarihleri 25,26 olanların 17 Nisan da yatacak, 27 ve 28 olanların ise 18 Nisan tarihinde ödenecektir.

Emekli sandığı kapsamındaki aylık alanlar, 19 Nisan tarihinde ödeme yapılacağı açıklandı. Bakan Bilgin açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığı alanlar ile bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. EYT düzenlenmesi kapsamında emekli olanlar da bu kanundan yararlanacaktır. Ve sözlerine şunları eklemişti. ‘’ Önerilerimizi cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak’’ Dedi.

Kimler Bayram İkramiyesi Alır?

Ödemenin yapılacağı tarihte bayram ikramiyesi olarak yapılacak kurumlar,

· Emekli aylığı alanlar,

· Yaşlılık aylığı alanlar,

· Vazife malullüğü aylığı alanlar,

· Malullük aylığı alanlar,

· Ölüm aylığı alanlar ile

· Sürekli iş görmemezlik geliri ve

· Ölüm geliri alanlara ödenmektedir.

Ayrıca kurumdan aylık alan,

· Şehit yakınları, gaziler,

· Muharip gaziler,

· Güvenlik korucuları,

· Şampiyon sporcular ve

· Terörden zarar gören sivil vatandaşlar

Bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenecek