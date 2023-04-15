Ailelere Yönelik 1900 TL PTT Hesaplarına Aktarılıyor

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından birçok destek ödemesi hesapları aktarılmaya devam ediyor. Bayramın yaklaşması ile birlikte sosyal destek ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş olan yepyeni bir yardım paketinin kabul edilmesi ile birlikte bayram öncesinde ailelere yönelik olarak 1900 TL tutarında ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu sosyal desteğin resmi gazetede yayımlanarak duyurulmasının ardından birçok aileler devlet tarafından ekstra ödeme alabilecek.

1900 TL Sosyal Destek Ödemesi Nasıl Alınır

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen sosyal destek paketlerine bir yenisi daha eklendi ve ailelere yönelik olarak bayram öncesi hesaplara 1900 TL tutarındaki destek ödemesini yatırılacağı açıklandı. Bu destek ödemesini alabilmek için e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.

E-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralar ve şifreler girilerek aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım destek paketlerinin formu doldurularak başvuru yapılabiliyor. Belirli incelemeler neticesinde onay alan kişilerin ailelerine yönelik olarak 1900 TL tutanındaki sosyal destek ödemesi Bayram öncesinde PTT aracılığı ile hesaplarını aktarılacak.

Ekonomik Krizden Sonra Sosyal Destek Ödemelerine İlgi Arttı

Türkiye’de son dönemlerde pandemi ile birlikte gelen ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha da kendini hissettirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı ise mağdur durumda kalan ve ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaşların imdadına yetişerek birçok sosyal destek ödemesini kullanıma sunuyor.

O destek paketlerine başvuru yapmak için e-devlet üzerinden kayıt yaptırmak ya da en yakın Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kuruluşlarına başvuruda bulunarak alabilmek mümkün. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından istenen belgelerin belirtilen tarihler aralığında ibraz edilmesi ve gereken şartlara uyulması durumunda birçok sosyal destek ödemelerini alabilmek mümkün.