Emekli maaşı alanlar dikkat! Kasım ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı destekli 40.000 TL ödeme verilecek...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde diledikleri zaman ödeme alabilecekleri bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alıyor olmaları durumunda cumhurbaşkanlığı destekli 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay alabilecekleri kredi paketlerine başvuru gerçekleştirebiliyor.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizler de ihtiyaç kredisi alabilecek ve 40.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanabileceğiniz ve 40 bin TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde şartları uygun olarak hemen işlem yapabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız Ziraat Bankası başta olmak üzere uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de destek alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen kişiler haricinde ayrıca borç kapatma kredileri de ödenmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız uygun faiz oranları ile birlikte Kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde yapabileceksiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplara yatırılarak da hemen kullanarak uygun faizlerle hesaplarınıza yatırmış olarak alabileceksiniz. Cumhurbaşkanını destekli olarak devlet destekli faiz oranları üzerinden verilecek olan bu kredilerde nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların hemen 36 ay vadeli 40.000 TL ödemeleri internet üzerinden de Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesaplarına yatırılmaktadır.