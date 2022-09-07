Garanti Bankası ve 2 Bankadan Emekli ve Çalışana Süper Haber! Bu Bankalardan 100.000 TL Alın! 

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, süper bir haber geldi. Daha önce bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda kredi onayı alamayan kişiler ile birlikte diğer bankadaki olan borçlarında ödemekte sıkıntı yaşayan vatandaşlara 24 ay vadeli bu üç banka üzerinden 100000 TL ödeme verilmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyadan, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilecek, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabileceksiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarında özellikle nakit kredi kullanmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yaptırabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan 24 ay vadeli, bu kredilerde ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme yapacak olan bireysel müşterilerin kredi politikalarına uygun olması isteniyor. 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak için size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar kredi onayı almanız mümkün olmaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak, 44 11 e gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz bu kredi başvurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapı Kredi Bankası düşük faiz oranları ile birlikte aynı gün içinde ödemelerini yapabileceği bir kredi paketi hazırlanmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi paketinde, sizlere yirmi dört ay vadeli düşük faizlerde kredi verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kamu bankası üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak veya size en yakın banka şubesine giderek, 100000 TL düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.