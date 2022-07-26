Emekli maaşı alan kişilerin diğer ödemelerine de zam geldi! Emekli maaşları gibi promosyonlarda zamlandı

Emekli olan kişiler için yapılan yeni duyuruda, nakit ihtiyacı olan emekliye hemen ödeme verileceği duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan emekli artık bankalardan almış olduğu emekli promosyonlarında da fazla ödemeler alacak. Emekli maaşlarını 3 yıl aynı banka üzerinden almayı kabul eden emekliye bankadan 5 dakika içinde sonuç verilerek banka emekli promosyonu verilmektedir.

Emekli olan kişilerde banka banka bu kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda başvuru yapacak olan emekliye hemen ödemeli nakit kullandırılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacı olan emekliye 5250 TL ödeme verileceği açıklandı. 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapacak olan emekli Yapı Kredi Bankası üzerinden 5250 TL emekli promosyon ödemesi alabileceklerdir. Bu kampanya kısa bir süre süreceği için bankadan açıklama bugün tekrar yapıldı.

4 Nisan tarihinde başlayan bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 31 Temmuz tarihine kadar yapacakları maaş taşıma işlemleri için 5250 tl ödeme alacaklardır. SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi olan her vatandaş destek için başvuru yapabileceklerdir. Emekli maaşınızı Yapı kredi bankası şubelerine taşıdıktan sonra 3 yıl maaş taşımama sözü veren herkese bu ödemeler yapılmaktadır.

Emekli olan kişiler 5250 tl ödeme alması için ayrıca başka bir emekliyi de Yapı kredi bankası şubelerine yönlendirmeleri gerekmektedir. 5250 TL ödeme alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. 5250 TL ödeme almak istiyorsanız, başvurunuzu banka şubelerinden, banka internet bankacılığı üzerinden de yapabilirsiniz...