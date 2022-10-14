Emekli maaşı alan kişilere, Kimlik kartı numarası üzerinden: 30.000 TL ödeme yapılacak

Emekli maaş alan vatandaşlar, kimlik kartı numaraları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alabilecekleri yeni bir kredi kampanyası başladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirecek. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alarak sizlerde destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası, Emekli maaş hesabı üzerinde 30000 TL ödeyecek!

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden internet şifresi alarak hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 30000 TL'ye kadar ödeme almak için Ziraat Bankası şubelerini tercih etmek istiyorsanız size en yakın banka şubesi üzerinden de kimliğinizle birlikte başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası, 30000 TL emekli kredisi ödemesi yapıyor!

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm emekliler, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini Garanti Bankasının resmi internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat yapabilmektedir. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde Garanti Bankası üzerinden düşük faizli, emekli kredisi alacağını söyleyebiliriz.

36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda, Garanti Bankası düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri veren bankalarında başında gelmektedir.