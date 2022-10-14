Gelir belgesiz kredi için düğmeye basıldı! Akbank, Denizbank, QNB Finansbank ve TEB Bankası 50.000 TL Ödeme Yapacak!

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, Akbank Denizbank Finansbank ve TEB Bankası üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL ödeme alabilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu dört banka üzerinden istedikleri zaman kredi alabileceğini söylemek isteriz. 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda, şubelere gitmeden yapacağınız işlemlerde banka sizlere 3 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen ödemektedir. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak banka üzerinden kredi kullanabilmektedirler.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bu bankadaki hesapları üzerinden işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için bu banka hesabımızın olması ve banka hesabınız üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilecek bir kampanya katılmak için internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekmektedir. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere kredi imkanı sunan bankaların başında gelmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına mesaj gönderebilir.

DENİZBANK

Denizbank, üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi, Cebimde Kredi Kampanyası ile birlikte ödenmektedir. Gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin.

TEB BANKASI

Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Banka şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alabileceğiniz 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak banka kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanırsınız.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS kısmına girerek TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 50 30 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında en düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı ayrıca internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak ta sizlere ödenmektedir.