1-31 Mart 16.000 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

16000 TL maaş ile yüzlerce belediye memuru alımları en az lise mezunu ve Türkiye vatandaşı olma şartı ile yüzlerce memur adaylarına kapılarını araladı. İtfaiye eri, zabıta, mühendis ve şoför alımları, işe alacak olan belediyeye bağlı olarak memuriyet statüleri farklılık göstermektedir. Yüzlerce memurun alınacağını bildiren ve birçok ilde yürütülen illere ve bakanlıklara göre yapılacak olan Memur alımları için müracaatlar başlatıldı.

Belediye memuru alımları için başvuru şartları şöyle açıklandı. Erkeklerde askerlik koşulu aranmamış ancak askerliği gelmiş olmamak ibaresi yönergede yer almaktadır. Görevi yapmaya engel fiziki ya da ruhsal sorunu teşkil etmemek. En az lise mezunu alım yapan belediyeler KPSS şartı aramaktadır. Bu koşulları tamamlamanın dışında her belediyenin ayrı özel koşolları bulunabilir.

Alım oluşturan kurumların özel koşul ve durumlarını inceleyerek müracaatta bulunulabilir. Özellikle memur alımı gündeme geldiği zaman karşımıza geniş kapsamlı alternatifler çıkmaktadır. Her ilin memur alımı ile ilgili döneme girdiği bilinmektedir. Elbette bu aşama İllerdeki memur alımı ilanlarını yakından takip etmek gereklidir.

Bu sayede memur olabilme fırsatlarını anında yakalayabilmek olasıdır. Alım yapan belediyelerin takibi son müracaat tarihlerini kaçırmamak açısından büyük öneme sahiptir. Belediye kurumlarında işe alınacak olan yüzlerce memur adaylarının başvuruları incelenerek aranan koşullara en uygun adayların mülakat ile işe alımları gerçekleştirileceği bildirildi.

Başvuru Linki: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

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