Emekli Maaşı Alan Herkes Dikkat: 10 Gün İçinde 50.000 TL Ödeme İçin Yeniden Duyuru Yapıldı

Emekli maaş alan vatandaşlara 10 gün içerisinde 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacak olan banka açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni nakit kredi, kampayasından faydalanmak isteyen kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabiliyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olması halinde ihtiyaç kredisi hesaplara yatırabilir.

EMEKLİ KREDİSİ

10 gün içerisinde verilecek olan düşük faizli Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin, Yapı Kredi Bankası müşterisi olması durumunda daha uygun faizlerle ödemeler alacağını söylemek isteriz. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu bu banka üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakikada kredi sonucu hemen verilmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi notunuzun yüksek olması, banka tarafından istenmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Sms ile ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödeme alabilecekler ve ihtiyaç kredisini bu şekilde de kullanabilecekler.

Sms haricinde kredi başvurusu yapabileceğiniz ve bankaya maaş taşıyarak işlem yapabileceğiniz kredi kampanyası da bulunmaktadır. Emekli kredisi kampanyası olarak verilen bu kredi kampanyasında 10 gün içerisinde 50000 TL'ye kadar sizlere kredi ödemeleri verilmektedir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kredi kampanyasına, sizlerde dilediğiniz zaman katılabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşımanız durumunda aynı zamanda banka sizlere emekli promosyonu ve diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz transfer kredisi de ödemektedir. Bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için destek kredisinden faydalanmak istiyorsanız, daha önce bankalardaki bütün borçlarınızı hesaplayarak, tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayabilir ve daha yüksek limitlerde krediler kullanabilirsiniz.