Akbank ve Diğer 2 Özel Banka Yeni Kampanya Duyurusu ile Takdir Topladı! Bankasız Nakit Ödeme Dönemi Başladı

Akbank ile beraber 2 diğer özel bankanın yeni duyurusunda yer alan kampanya oldukça yoğun bir rağbet topladı. İşte 3 Bankadan gelen yenilikçi hareketin detayları haber devamında sunulmakta…

Akbank Denizbank ile Garanti Bankası aracılığı ile başlatılan nakit ihtiyaç kredisi kapsamında kullanılacak olan bütün avantajlar, vatandaşların ve banka müşterilerinin kolaylıklarına yapılması adına uzun zamandır düşünülmekteydi. Bankalar tarafından yapılmış olan resmi açıklama kapsamında şubelere gitmeden yani tamamen banka şubelerine devreden çıkararak 50.000 TL tutarındaki nakit ihtiyaç kredi ödemelerini hemen kendi banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz.

50.000 TL tutarı, aslında çok küçük bir rakam olmamakla beraber genellikle banka şubesine gitmeden nakit avans ve benzeri gibi bankacılık ürünlerini kullanmak mümkündür.

Ancak bu üç bankanın gerçekleştirdiği protokol sayesinde 50.000 TL gibi bir tutar banka şubesine gitmeden yalnızca mobil uygulama ve internet bankacılığı ile beraber SMS yöntemi sayesinde hemen banka hesaplarınıza nakit ödeme alabilme gibi bir avantajı sizlere sunar.

Akbank, Garanti Bankası ve Denizbank aracılığı ile geliştirilmiş olan nakit ödeme kampanyasından yalnızca SMS ile bile 2000 TL tutarındaki krediye hemen başvurabilirsiniz.

Bahse konu olan ve üç banka banka şubesi üzerinden gelir belgesi ya da farklı bir evrak detayı talep edilmeden yalnızca kredi notunuza bağlı olarak olumlu ya da olumsuz yanıtları sizler bu sayede oturduğunuz yerden ya da istediğiniz herhangi bir zaman içerisinde nakit ödemeli olan nakit 50.000 TL tutarındaki parayı hemen kendi banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz.