Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olan kişiler, SGK emekli maaşları üzerinden nakit ödeme alacaklar! Son dakika dikkat!

Milyonlarca emekliye ödeme. Emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olan herkes, emekli promosyonlarında yüksek limitli ödemeler alacak. Emekli promosyonu alacak kişiler, ING bank tarafından yapılan bu ödemeler ile birlikte, hemen işlem yapabileceklerdir. Emekli maaşları üzerinden nakit ödeme almak isteyenler, Maaşlarını ING BANK şubesine taşıyarak, bu ödemeleri alabileceklerdir. Emekli maaş hesaplarınıza ödeme alacak ve en yüksek 7000 TL ödemeyi emekli promosyon olarak hesaba atacaksınız. ING Bank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt ederse, hemen ödemeleri diğer emekli maaşlarından alabileceklerdir.

ING BANK Emekli Promosyonu Ne Kadar?

ING Bank emekli promosyonu için bazı şartlara uygun olmanız ve maaşınıza göre ödeme almanız gerekiyor. Emekli maaşı 2500 TL ve üzerlnde olan vatandaşların 7000 TL ödemesi olacak.

1500 TL ve 2499 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar ise 5800 TL emekli promosyonu alabilirsiniz.

1499 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler, Emekli maaşlarını ING Bank şubelerine taşımaları durumunda 4650 TL ödeme alacaklardır. Bu ödemeler, Kasım ayı sonuna kadar devam edecekken, Aralık ayında da devam edeceği açıklandı. ING bank şubelerine giderek emekli maaşınızı taşımak istediğinizi söyleyebilir ve bu şekilde başvuru yaparak emekli promosyonu alabilirsiniz. En düşük emekli maaşı olan 3500 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişilerde, 3 ay ertelemeli maaşlarının 20 katına kadar gelir belgesiz kredi alabilirsiniz.