Emekli maaşı 10.000 TL altında olan emekliler için yeni bir duyuru paylaşıldı. 50.000 TL'ye kadar ödeme almanız imkanından faydalanmak için Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak gerekiyor. Garanti Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu bu yeni duyuru ile birlikte emekli maaşı 10.000 TL altında olan tüm emeklilere maaş hesaplarını 50.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. 50.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda 10.000 TL altında olan emekliler de gelir belgesiz olarak bu ödemelerden faydalanabiliyor.

Garanti Bankası emekli kampanyası adı altında başlatılan bu kampanyaya katılabilmek için 70 yaşına kadar emekli olmanız yeterli olacaktır. 70 yaşı üzerindeki emekliler kefil vererek bu bankadan kredi kullanabilirler ve kredi kullandıkları zaman yüksek hayat sigortası çıkabileceğinin de altını çizmek istiyoruz. Garanti Bankası ₺50.000'ye kadar emekli maaşı hesapları üzerinden vereceği bu nakit kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde ödemeler yapacağını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞINA ÖZEL 50 BİN TL KREDİ

Garanti Bankası emekli kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu bu banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için başvuru şartlarına uygun olarak işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz gibi aynı zamanda Garanti Bankası internet sitesi Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası ve Garanti Bankası için hazırlanan Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek aynı gün içinde kredi ödemesi alabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi internet bankacılığı üzerinden yaparak maaş taşıma işlemlerinizi yapabilir Daha sonra da işlemleriniz üzerinden Emekli promosyonu kampanyasına katılarak da Garanti Bankası üzerinden işlem yapabilirsiniz.