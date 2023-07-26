Bankalar, emekli maaş müşterileri için oldukça avantajlı bir kampanya başlattı! Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, bu bankalara yapacakları kredi başvurusu sonucunda 50000 TL'ye kadar limitli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyorlar. Başvuruların 7 gün içinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor ve kampanya kapsamındaki kredi işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.

Garanti Bankası Müşterilerine Özel Kampanya:

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alanlar, mobil uygulamaya giriş yaparak veya cep telefonlarından SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Ayrıca banka şubelerine giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler. Onaylanan krediler, hızlı bir şekilde hesaplara yatırılarak aynı gün içinde kullanıma hazır hale getiriliyor.

Denizbank Müşterilerine Özel Kampanya:

Denizbank müşterileri, cep telefonları üzerinden SMS göndererek veya bankanın mobil uygulaması aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. 32 80 numarasına "KREDIM TC KIMLIK NUMARASI" formatında SMS atmak başvuru için yeterli olacaktır. Ayrıca internet bankacılığı uygulaması da başvuru yapmak için kullanılabilir.

Yapı Kredi Bankası Müşterilerine Özel Kampanya:

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan müşteriler, en yakın şubelere giderek işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. Ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da kredi başvurusunda bulunma imkanı bulunuyor. 44 11 numarasına "BIREYSEL TC KIMLIK NUMARASI AYLIK GELIR" formatında SMS atarak kredi başvurusu yapmak mümkündür.

Bu özel kampanya, belirli bir süre için geçerli olabilir ve bankaların belirlediği şartlar ve faiz oranları geçerlidir. Başvurular hızlı bir şekilde tamamlanarak 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilir ve nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri kanallarını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.