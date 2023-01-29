Emekli maaş alanlara 1610 TL daha ek zam haberi geldi, 15 milyon emekliyi ilgilendiren son karar açıklandı

Emekli maaşı alan kişiler için yapılacak olan yeni ek zam ile ilgili bilgiler kulislerde paylaşılmaya başlandı. Emekli maaşı alan kişiler için son dakika yeni ek zam haberi geldi. Ocak ayında yapılan emekli zamlarına ek olarak 1610 TL daha zam yapılacak mı merak konusu olmaktadır. Emekliler için verilecek ek zam müjdesi ile birlikte, 1610 TL ödemeler nasıl olacak. Zam sonrasında emekli maaş hesaplamaları değişecek mi? Hepsi tek tek açıklandı...

15 milyon emekliye müjde!

15 milyon emekli olan kişiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte, maaş zamları %30'a kadar çıktı. Emekli maaşlarına yüzde 30 zam sonrasında, en düşük emekli maaşları 5500 TL oldu. Emekli olan kesimler ise bu zammı yetersiz buldu ve daha çok zam alınması gerektiğini söylediler. Artan enflasyon ve zamların durmaması sebebiyle, alacakları maaşlardan endişe eden emeklilere, seçim müjdesi de verildi. Seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılması ile birlikte, emekli olan kişiler, bu seçime doğru ek zam bekleyecekler. Emekli maaşlarına %25 ve %30 arasında Mayıs ayına kadar da bir artış beklenmektedir.

1610 TL ek zam olacak mı?

Karar tam olarak kesinleşmese de emekli olan kişiler için seçimden 1 ay öncesine yeni bir zam paketi açıklanacağı açıklandı. Bu zam paketi ile birlikte, en düşük emekli maaşlarında yükseltme olacak ve diğer emekli maaşlarında her hangi bir işlem yapılmayacak. Ekonomik sıkıntılar ile boğuşan emekliye 1610 TL emekli ek zam müjdesi kısa bir süre içinde verilecektir. Nisan ayında verilmesi planlanan ek ödemeler ile ilgili, en düşük emekli maaşlarına ek olarak 1610 TL ödeme yapılacaktır.