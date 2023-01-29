Cumhurbaşkanı az önce açıkladı! Emekliye karşılıksız 8000 TL ödeme yapılacak! Yarın Saat 09.00’da hesapta!

Yarın Saat 09.00’da hesapta! Cumhurbaşkanı az önce açıkladı! Emekliye karşılıksız 8000 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklemedeydi. SSK BAĞ-KUR emeklisine can suyu olacak ödeme duyurusu az önce Cumhurbaşkanından geldi. Yaklaşık 14 milyon emekli yeni yılın ilk ayını adeta bayram havasında bitiriyor. 2023’ün ilk günlerinde emekli maaş zammının %30 olarak açıklanmasının ardından en düşük emekli maaşı 5500 TL olarak güncellendi. Emekliler bir yandan bunun sevincini yaşıyor bir yandan da yeni müjdeler almaya devam ediyor.

Kesenin ağzı açıldı! Bankalar arası promosyon yarışında TEB’den rekor ödeme!

Kamu ve özel bankalar emeklilere destek olabilmek adına kesenin ağzını açmaya devam ediyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeksizin maaşını taşıyan bütün emeklilere karşılıksız, geri ödemesiz maaş promosyonu veriliyor. Milyonlarca emeklinin alacağı bu promosyonlar bankadan bankaya ve maaştan maaşa farklılık gösteriyor.

Fakat özel bankaların şu anki teklifleri de bir hayli yükselmiş vaziyette. Türkiye Ekonomi Bankası, 2023 yılında da emekliye rekor promosyon ödemesi yapıyor. SGK ve bankalar arasında yapılan anlaşmaya göre emekli maaş promosyonu 3000 TL ile 8000 TL arasında değişirken en yüksek promosyon TEB tarafından veriyor.

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