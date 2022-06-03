Kira Artış Rakamları Sonunda Belli Oldu

TEFE TÜFE Haziran ayında kiralar yükselirken, ev sahipleri kiraları bir miktar artırdı. Önümüzdeki hafta içinde TÜİK, emekli maaşı artışları, memur zamları, enflasyon farkları, bordro hesapları ve kira artışları açısından milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranını açıklayacak. Peki, kira artışı ne zaman açıklanacak? 2022 TEFE TÜFE Haziran ayı kira artışı nedir, ne kadardır?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Mayıs ayı kira artışları netlik kazandı. Kiralar Mayıs'ta 12 aylık TÜFE ortalamasına göre %34,46 arttı. Mayıs ayında enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kiralar yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre Nisan'da kiralar %34,46 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Nisan 2022'de TÜFE aylık %7,25, yıllık %31,71, yıllık %69,97 ve Aralık ayında %34 arttı. Aylık ortalama, %46 artı gerçekleşti.

Kira Artış Rakamları Nasıl Hesaplanıyor?

Yeni ekonomi paketi kapsamında kira artışları artık üretici fiyat endeksi oranı ile değil, kira artış oranının tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tavan oranı ile belirleniyor. Ancak, yayınlanan bu rakam, sahiplerin uygulayabileceği en yüksek tavan oran artışıdır. Şubat 2022 için kira artış rakamlarının açıklanması kiracıları sinirlendirmeye ve ev sahiplerini sevindirmeye devam edecek mi?

Şubat ayında ev ve işyeri kira artışı ne kadar oldu? Kira artış rakamı açıklandı mı? Kiracılar ve site sakinleri bu habere dikkat! Şubat ayında kirası olan herkes bu artan rakamlara göre 12 aylık kira belirleyebilir. TÜİK'te son birkaç ayda en çok tartışılan yönetim değişikliklerinden biri, geçtiğimiz günlerde geldi. Şimdi, TÜİK'in açıklayacağı Ocak ayında enflasyona daha fazla odaklanılıyor.

Süreç Merak Uyandırıyor

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı arasında gerginlik yaşanıyor ve yeni rakamlar merakla bekleniyor. Ev sahipleri, Şubat ayında işyeri sahipleri için kira artışı yapacaklarını kiracılarına yazacaklar. Milyonlarca kişi haberi beklerken, TÜİK'in Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasını beklemeye başladı.

Her ay olduğu gibi Ocak 2022'de de ilk yıllık kira artışını yeni açıklanan enflasyon rakamları belirliyor. TÜİK, Ocak 2022 enflasyon verilerini açıkladı. Bu nedenle Şubat ayında kiranın ne kadar artacağı belirlendi. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen Ocak 2022 kira zammı resmen açıklandı.

Bu yılın Ocak ayı rakamları, milyonlarca ev sahibi ve kiracının Şubat ayında kiraları ne kadar artıracaklarını tartışmaya devam etmesiyle ortaya çıktı. TÜİK, Ocak 2022 TÜFE-ÜFE verilerini açıkladı. Bu nedenle 12 aylık kiraya uygulanacak büyüme oranı belirlendi.

Ocak Ayında Rekor Artış Yaşanmıştı

Ocak ayında geride kaldık, 2021 için en yüksek rakam geçen Aralık enflasyon rakamına göre ,60 arttı. Ev sahibi ve kiracıların kira sözleşmeleri Ocak ayında ,6 arttı. Şimdi de Şubat ayındaki rakamlar beraber ediliyor.



Kira Artış Oranı Hesaplamaları

3 Şubat 2022'de ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir gün başladı. Şubat ayı sonuna kadar kiralama sözleşmelerinde işlenecek veriler belirlendi. Türkiye genelinde milyonlarca kiracı ve ev sahibi bu sabah TÜİK tarafından açıklanan sözleşmelere veri ekleyebilecek. TÜİK, her ayın üçüncü iş gününde kira artış oranı hesaplamasını sözleşmeye yazmaya başlayacak ve bir önceki aya ait enflasyon verilerini yayınlayacaktır.

2021 Aralık ayı enflasyonu bu sabah açıklandı. Böylece sözleşmede TÜFE olarak yazılan 12 aylık ortalama rakam olan veriler kira sözleşmesine eklenir. Ocak 2022'de kiralarını yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar, bugün belirlenen 12 aylık (bir yıllık) kira artış oranını Ocak 2023'ün sonuna kadar sözleşmelere yazabilecekler.