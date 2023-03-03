Emekli İkramiyelerinde Bir İlk Yaşanacak! EYT’den Sonra Sırada Bekleyen Konu Çözüldü!

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği haber sonunda çözüme kavuştu. Ramazan ayına sayılı günler kala bayram ikramiyesi ile ilgili yeni bir haber ortaya atıldı. Duyanlar kulaklarına inanamadı. Şimdi tüm gözler resmi olarak açıklanacak habere çevrildi.

İkramiye Beklentisi Oluştu!

SSK ve Bağ-kur emeklileri için 2018 yılından beridir uygulanan bayram ikramiyesi her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara otomatik olarak yatırılıyor. Emekliler yılda 2 kez 1.100 TL toplamda 2.200 TL ikramiyeden faydalanıyor.

Her yıl enflasyon oranına göre değişebilme kapasitesi bulunan bu rakam memur ve emekli maaşında artışı tetiklerken ikramiyelerde yeni bir zam beklentisi de oluşturuyor.

Meclise Teklif Sunuldu!

Emeklilerin yüzünü güldürecek o haber teklif olarak meclise sonunda sunuldu. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin asgari ücrete yakın artması bekleniyor. Bu teklif Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekilinden geldi. Milletvekili Ahmet Kaya 19 Ocak 2023 tarihinde emekli ikramiyesinde artış yaşanabilmesi için komisyona teklif götürdüğünü ifade etti. Teklif meclisten geçtiği andan itibaren emekli maaşları için olan artış emekli ikramiyelerinde de geçerli olacak.

Yeni Zamlı İkramiye Ne Kadar Olacak?

Bu teklif komisyon tarafından uygun görüldüğü andan itibaren yıl içerisinde Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramında hesaplara yatırılacak. Emekli ikramiyesi 8.500 TL'ye yükselmiş olacak. Henüz konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Ancak Ramazan Bayramı öncesinde 1.100 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyesinin teklif geçerli olursa 8.500 TL olarak hesaba yatırılacağı ifade edildi.