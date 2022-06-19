Acil ihtiyaç kredisi alacak kişiler için haber var! Nakit istiyorum demeniz yeterli! 40.000 TL anında hesaplarda

Acil kredi almak isteyenler için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, yaptığı yeni açıklamada, nakit ihtiyacı olan tüm bireysel müşterilere 40.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı! Uygun faizlerle kredi imkanından faydalanmak isteyenlere, banka 36 ay vadeye kadar acil kredi verecek. Kredi almak isteyenler için başvurularını bankalar üzerinden birden fazla yöntemle alacak olan Yapı Kredi Bankası, kişilerin TC Kimlik numarasına göre işlem yapacaktır.

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu...

Yapı kredi bankası üzerinden kredi başvurusu için bazı şartlar var. Bu şartların başında banka kredi notu geliyor. Banka kredi notu düşük olan kişiler, onay alamayacaklardır. Kredi almak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerini alabilmeleri için bankanın şartlarına uygun olması gerekmektedir. Yapı kredi bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için kredi notu 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Yapı kredi bankası ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyenlere, banka hızlı ve anında kredi hizmeti vermektedir. Yapı kredi bankası resmi internet sitesinden işlemlerini yapacak olan kişilere banka 3 ay ertelemeli krediyi SMS ile vermektedir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, başvurunuzu hemen hesabınıza atmak için Yapı kredi bankası mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor.

Acil kredi...

Acil kredi için başvuru yapacak olan kişilere, Yapı kredi bankası SMS ile hizmet vermektedir. SMS ile kredi başvurusu için BİREYSEL TC KİMLİK AYLIK GELİR yazarak ve aralarda boşluk bırakarak 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde attığınız mesaj sonrasında banka hemen sizlere sonuç verir ve onaylanan tutar kadar kredinizi hesabınıza atmış olursunuz. Yapı kredi bankası üzerinden ayrıca bankanın ATM'si, müşteri hizmetleri ve kredi alacak kişiler için banka şubelerinden de destek verilmektedir.

Yapı kredi bankası acil kredi için başvuru yapmak isteyenlere, banka ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi notu uygun olan kişiler, banka şubelerine giderek işlemlerini hemen yapabilmektedirler. Yapı kredi bankasının resmi internet sitesinde ise banka kredi başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza atabileceksiniz.