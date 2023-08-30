Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren o haber sonunda netleşmeye başladı. Toplu sözleşme için hakem heyeti kararını verecek. Alınacak karar doğrultusunda memur ve memur emeklisi maaşları netleşmiş olacak. Emeklilere ödenecek %4'lük ek ödemenin konuşulduğu yeni günde emekli maaş zammının ne zaman yapılacağı ve maaşların ne kadar olacağı da merak edildi.

MB PİYASA KATILIMCI ANKETİNDE BEKLENTİ NE OLDU?

Memur ve memur emeklisi için yapılan görüşmelerin neticelendiği 30 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama ile emekli maaş zammı içinde talimat verildiği duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı emeklilerin alım gücünü arttıracak ve memnun edecek çalışmasını sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketinde yer alan verilere göre yıllık enflasyon beklentisi %59,46 oranında gerçekleşti. Bu oran üzerinden düşünüldüğünde emeklilerin gelecekte alacağı zamlı maaşın ne kadar olacağı da ihtimaller üzerinden hesaplandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği son toplantıda emekli maaşlarına yönelik yeni zamlı oranın ortaya çıkabilmesi için talimatı verdiğini açıkladı. İki Bakanlık konu üzerine çalışmaları başlattı. Yıl sonuna işareti eden Cumhurbaşkanı düzenleme ile ilgili yakında yeni bir açıklama yapacak.

“Emekliye memur zammının altında kalmayacak şekilde bir düzenleme yapılacaktır” açıklaması hükümet cephesinden geldi. Elde edilen verilere göre beklenti Ocak ayı 2024 memur zammının %45 civarında olması yönünde ilerliyor.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İLK GÖRÜŞME O TARİHTE GERÇEKLEŞECEK!

Zamlı emekli maaşının Ekim ayında meclisin açılması ile beraber netleşeceği ifade edildi. En düşük emekli maaşının hazinenin desteğiyle birlikte 10.000 TL'ye ulaşması bekleniyor. Kök maaş hesabı üzerinden yapılan hesaplamalar %4'lük ek ödeme ile birlikte tahminlere göre %45'lik zamla karşılanacak. Bu sayede en düşük emekli aylığı 10.000 TL olacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?