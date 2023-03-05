Emekli için Mart promosyonu ayakları yerden kesti! 8.500 TL + 2000 TL maaşa ek alıyorsunuz! O banka tarih yazdı

Özellikle emeklilerin en düşük tutar sayesinde emekli olabilecekleri ve prim günlerinin değerlendirilerek promosyon değişimi sağlandı ve en düşük tutarın da değişimi Sağlanarak sonuçlardan memnun olması planlandı. 5 milyon emekliyi kapsayan bu indirimler özellikle kişilerin kullanımını sağlaması açısından önemli olduğu da belirtilerek işlemlerin devam etmesi konusunda yardımcı oldu.

Neticede yapılacak olan bu fırsatlar sayesinde emeklilerin de hızlı bir şekilde emekli olması ve emekli maaşı almalarına katkı sağlanması mümkün hale geldiği için oldukça önemli bir konu olduğu belirtildi. Neticede yapılacak olan bu düzenlemeler sonrasında en düşük tutarların değişmesi sayesinde emekli olmak isteyen kişilerin bu isteklerini en kolay olan kavuşmaları da mümkün hale geldi. Emekli promosyon indirimi sayesinde kişilerin özellikle son zamanlarda yapacakları olağan ve geçerli hale gelen etkilerin olması da planlanarak işlemlerin gerçekleşmesi mümkün hale geldi. Özellikle yapılacak olan işlemler sayesinde herhangi bir sorun meydana gelmeden bu işlemlerin tamamlanması ve daha sonrasında da ulaşacak sorunların çözülmesi sağlanarak emekli promosyonlarının dağıtılması mümkün hale geldi.

Özenli bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında emeklilerin bu promosyon indirimlerinden faydalanabilecekleri de vurgulandığı için bu kapsamda bu şekilde yapılacak olan işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu işlemler sonrasında da emeklilerin mutlu olacağı haberlerin sonunda yayınlandığı belirtilerek bu kapsamda yapılacakların önemli olduğu belirtildi. Emekli ikramiyeleri için gelen bu promosyon ödemeleri oldukça katkı sağladı.

Yapı Kredi Promosyonu Zirve Yaptı

Yapı Kredi, SGK emekli aylığı alan müşterilerine özel bir promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya, 3 Mart 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu kampanya kapsamında, Yapı Kredi'den üç yıl boyunca emekli maaşı alma taahhüdü veren müşteriler, 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra, bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar olan müşterilere 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde olanlara 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonra ise, müşterilerin 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermesi halinde maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenecektir.

Ayrıca, kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldıkları ayı takip eden ayın ilk gününden başlayarak üç ay boyunca 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Ancak bu kampanyadan faydalanmak için, nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

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