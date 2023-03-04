Emeklileri Rahatlatacak Bir Kampanya Daha Açıklandı!

Günümüzde, emekli vatandaşların ekonomik olarak yaşamış oldukları darboğaz yakın zamanda bitecek gibi görünmektedir. Özellikle ekonomideki daralma durumuyla beraber giderek büyüyen kriz durumu, en çok emekli vatandaşların bütçesini Sarsmaktadır. Doğal olarak emekli vatandaşlar emekli olduktan sonra daha fazla para kazanabilmek için farklı yöntemleri deneyemeyeceği için, bankalar tarafından emekli vatandaşların para ile ilgili yaşamış oldukları sıkıntılara akılcı çözümler her geçen gün geliştirilmektedir. Özellikle, emekli vatandaşlar için nakit sıkıntılarını hızlı bir şekilde çöze bilmelerine yönelik olabildiğince düşük faizli kredi imkanları, kamu bankaları tarafından verilse de asıl kredi kampanyaları genellikle özel bankalar tarafından geliştirilmektedir.

Bu durumda, garanti bankası üzerinden emekli vatandaşlar bütçelerin uygun olan seçeneklerde ve kredi notlarına bağlı olarak farklı limit uygulamalarına bağlı şekilde nakit kredileri kullana biliyorlar.

Garanti Bankası tarafından özellikle 50.000 TL tutarında kadar olan kullanılabilecek kredi miktarları için 36 aylık bir vade seçeneğine taksit imkanı sunulmakla beraber, piyasadaki en uygun faizler yine müşterilerin kredi notlarını bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Garanti Bankası tarafından, vatandaşların bütçelerine rahatlata bilmeleri ve ay sonunu daha rahat bir şekilde geçire bilmeleri için geliştirilen bu kampanya kapsamında, vatandaşlar faturalarını zamanında ödüyorsa, kredi ödemelerinde herhangi bir aksama ya da gecikme yaşamadılarsa ya da kredi kartı ödemelerinde aynı şekilde titiz bir şekilde ödeme gerçekleştirdilerse o zaman kredi notları yükselir.

Kredi çekerken de uygulanacak olan faiz oranını olabildiğince düşük seviyelere indirilir. Bu sayede sizlerde bu kriterleri tutuyorsunuz bankanın mobil uygulaması üzerinden hemen başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.