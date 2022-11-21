Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş zammı için kritik tarih yaklaşıyor. 3 Ocak 2023 günü son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşına yapılacak olan zam tutarı belli olacak. 13.6 milyon kişi maaşlarına yapılacak zam oranını bu sayede öğrenecek. Zam öncesi hesaplamalar uzmanlar tarafından yapılıyor.

Emekli için bal lokum niteliğinde maaş ayarı! %55-67 zam hesaplanıyor! SSK- Bağkurluya ferah payı artış müjdesi geliyor. Milyonlarca emekli gözünü kulağını yeni maaş zammına çevirdi. Yeni hesaplamalar tek tek ortaya çıkıyor. Milyonlar yeni maaşlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Yeni yıla az bir zaman kala 13.6 milyon kişi yeni maaş hesaplamalarını incelemeye başladı. Uzmanlar enflasyon tahminleriyle yeni hesaplamalarını güncelledi.

KRİTİK TARİH GELİP ÇATIYOR

13.6 milyon emeklinin heyecanla beklediği maaş zammı için kritik tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

TUTAR BELLİ OLACAK

3 Ocak 2023 günü son enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşına yapılacak olan zam tutarı belli olacak.

YENİ HESAPLAMALAR YAPILIYOR

Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını bu sayede öğrenecek. Zam öncesi hesaplamalar uzmanlar tarafından yapılıyor.

Maaşlara yüzde 55 zam gelirse en düşük emekli maaşı 5.425 TL olarak güncellenecek.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." dedi.

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