Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra ilginç başarı hikâyeleri de ortaya çıkmaya başladı. Edirne’de yaşayan ve hurdacılık ile yaşamını kazanan Şevki Kılıç, 80 yaşında üniversite okumaya hak kazandı. Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde okumaya başlayacak.

Kılıç’ın başarısı bununla da sınırlı değil. Eğitim aşkıyla yanıp tutuşan adam 2016 yılında 72 yaşındayken tarih bölümünü kazandı. Bu bölümü tamamlayan Kılıç, şimdi de arkeoloji okuyacak. Şevki Kılıç, boş vakitlerinde sürekli kitap okuyor. Bu nedenle filozof hurdacı olarak anılıyor.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA HURDACI OLDU

Kılıç, emekli maaşıyla ve hurdacılıktan kazandığı parayla geçiniyor. Kılıç, 45 yaşından beri hurdacılık yaptığını söyledi. Sabah erken saatlerde demir hurdası topladığını söyledi. Küçük ev eşyalarını toplayarak tamircilere satış yaptığını söyledi.

Kılıç, ders çalışmak için gece saatlerini tercih ediyor Bu sayede Tarih bölümünü 3 yılda bitirmeyi başardı. 2019 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra eski eserleri inceleyerek Osmanlıca çeviriler yaptı. Şevki Kılıç bu kez de arkeoloji bölümünde eğitimini sürdürecek.

HEM OKUYOR HEM DE HURDACILIĞA DEVAM EDİYOR

Kılıç bir taraftan okurken bir taraftan da hurdacılığa devam ettiğini belirtti. Bundan hiçbir zaman gocunmadığını da söyledi. Kılıç, helal yoldan parasını kazandığını ifade etti. Kılıç, günde en az 100 sayfa kitap okumayı ihmal etmediğini söyledi.

Filozof hurdacı şu sözlerle gençlere tavsiye verdi: “Gençlere tavsiyem 'İlim Çin'de de olsa arayınız' demiş Peygamberimiz. Ama Çin'e gitmeye gerek yok her yer, çöpler dahi kitap dolu.” Kılıç, hurdacıya götürdüğü kitaplardan ayırdığı kitaplarla ders çalışarak üniversiteyi kazandığını ifade etti.

Kılıç yeni hedefini yüksek lisans olarak açıkladı. Filozof hurdacı ilk olarak arkeoloji bölümünü bitirmeyi hedefliyor. Ardından yüksek lisans yapmak istiyor. Şevki Kılıç, çalışma azmi ile tüm gençlere örnek oluyor. Çalışkan adam, ilerleyen yaşına rağmen okumaya devam ediyor.