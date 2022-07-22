Son Dakika Nakit Haberi: PTT emekli, çalışan, memur ve dar gelirli olan herkese para ödemesi yapıyor! 18 yaş üzeri

Ptt üzerinden, 18 yaşından büyük olan vatandaşlar için başlatılan yeni nakit kampanyası duyurusu yapıldı. Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Emekli maaşını bu bankadan alan veya sigortalı olarak uzun bir süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşların banka kredi puanı düşük olsa bile 40000 TL'ye kadar PTT üzerinden başvuru yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Ptt ile Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına getirebilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutarı, hemen görebileceksiniz.

Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi yeterlidir. Ptt üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 3050 numarasına göndermiş oldukları mesaj sonrasında banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek başvurularını gerçekleştirerek de kredi başvurusunda bulunabileceğini söylemek istiyoruz.

Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını PTT şubelerine taşımaları durumunda 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabiliyor ve bu kredilerde de ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak, diğer bankadaki olan borçlarında kapatabiliyorlar. Kampanya detaylarıyla ilgili bilgileri, bankaların resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.