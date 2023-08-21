Uzun bir süredir emeklilerin beklediği yüzde 25+8 bin TL seyyanen zam konusu, geçtiğimiz hafta yasalaşan torba yasa ile gerçekleştirilemedi. Ancak son kulis bilgileri, emeklilerin bu zam beklentilerini yeniden canlandırmış durumda. Son haftalarda torba yasa ile gündeme gelen memur ve emekli maaşlarındaki düzenlemelerin yanı sıra, özellikle emeklilerin beklediği seyyanen zam talebi de büyük bir önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta yasalaşan torba yasa içerisinde, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen yüzde 25+8 bin TL seyyanen zam beklentisi hayata geçmedi.

Ancak, yeni bir umut ışığı doğuyor gibi görünüyor

Kulislerde dolaşan yeni iddialara göre, 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerden hemen önce, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Bu iddia, milyonlarca emeklinin zam konusundaki umutlarını yeniden canlandırdı. Emekliler, bu belirsiz dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, geleceğe dair beklentilerini şekillendiriyorlar.

Memur maaşlarına yönelik ise bazı önemli gelişmeler yaşandı

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 17.55'lik zam oranının memur maaşlarına yansımasının ardından, bu zama ek olarak 8 bin TL'lik bir artış yapıldı. Son olarak, TBMM'ye sunulan torba yasa teklifinde yer alan düzenlemeler Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemeler sonucunda en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olarak belirlendi ve 2023 Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girdi.