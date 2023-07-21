Garanti BBVA, emeklilere sunduğu banka promosyonlarını güncellediğini duyurarak emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. Milyonlarca emekli, en yüksek promosyon miktarını sunan bankayı seçerken, Garanti BBVA'nın son kampanyası oldukça dikkat çekiyor.

Temmuz ayına ait emekli promosyon kampanyasında Garanti BBVA, emeklilere maaşlarına bağlı olarak ödeme yapacağını duyurdu. Buna göre, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlar 4.500 TL promosyon alacak. 3.500 ile 7.500 TL arası maaş alanlara 5.250 TL, 7.500 ile 10.000 TL arası maaş alanlara 6.750 TL promosyon ödeneceği belirtildi. Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara ise tam 7.500 TL promosyon verilecek.

Garanti BBVA'nın Emeklilik Promosyonu Kampanyası, 1 Temmuz ile 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekli müşteriler, 3 yıl süreyle gelir veya yıllık gelir alma taahhüdünde bulunmalıdır. Promosyon ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonra ilk maaşın Garanti BBVA'ya ödenmesini takip eden ilk üç iş günü içinde yapılacak. Kampanya süresi boyunca müşteriler banka değişikliği yapamayacaklardır.

Emeklilere verilecek promosyon ödemeleri SGK'nın belirlediği şartlar doğrultusunda gerçekleşir. Birden fazla aylık alan müşteriler, yıllık gelir sponsorluğu başvurusu yaptıklarında, yıllık gelirlerinin toplamı dikkate alınacak ve tek bir sponsorluk ödemesi yapılacaktır.

Garanti BBVA, emekli müşterilerine sunduğu bu özel kampanya ile emekli maaşlarına bağlı olarak yüksek promosyonlar sunarak onların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya destek oluyor. Emekliler, uygun faiz ve avantajlı koşullarla bankanın promosyon kampanyasından faydalanarak mali rahatlama sağlayabilirler. Garanti BBVA'nın güncellenen emeklilik promosyonu, emekli müşterilere yönelik çekici ve avantajlı bir fırsat sunuyor. Kampanya süresince emekli vatandaşlar, maaşlarına uygun olarak ödeme alarak finansal güvence elde edebilirler. Emekli dostu bu kampanyadan faydalanmak için başvurularınızı zamanında gerçekleştirerek ekonomik anlamda daha güvenli bir geleceğe adım atabilirsiniz.