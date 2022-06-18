Acil para isteyenlere bankadan çözüm geldi! Nakit ihtiyacına 50.000 TL ödeme verilecek

Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz, bankaların listesi yayınlandı. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar arasında verilecek olan bu kredilerde düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilmektesiniz. Banka şartlarına uygun olan ve acil paraya ihtiyacı olan kişiler gelir belgesiz olarak bu kredileri alabilecekleri için banka kredi puanına bakılarak işlem yapılmaktadır.

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda acil nakit ihtiyaçları için bu kredileri hemen kullanabilmektedirler. isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak isteyen vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek için kredilerin hızlı bir şekilde SMS atarak yapabilecek.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirmeden önce banka kredi puanı, sorgulamasını da Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı birşekilde yapabiliyor. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunmaları durumunda hızlı bir şekilde SMS ile nekadar onay aldıklarında görebiliyor.

Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan kredi puanı sorgulaması sonrasında bankadan ne kadar kredi onay aldığınızı göreceksiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar da banka şubelerine gitmeden oturdukları yerden cep telefonları üzerinden, atacakları mesaj ile birlikte acil kredi kampanyasına katılabiliyor. Denizbank, SMS ile kredi kampanyasında özellikle, Cebimde Kredi Kampanyası adıyla vermektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak, 32 80 numarasına gönderim ve 5 dakika bekleyin. Banka, TC kimlik numaranız üzerinden sizlere, sorgulama yapacak ve ne kadar kredi onayı verdiğin otomatik olarak mesaj ile gönderecektir. 32 80 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onay alırsanız, banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu kaydı kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, ülkemizin kamu bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelirken, bunun sebebi ise düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamasıdır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve kredinize hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Ziraat Bankası, özellikle emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kredi kampanyalarını yaparak, düşük faizlerde kredi kullandırıyor. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi yapabilir kimliğinizle birlikte hemen kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.