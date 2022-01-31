Emekli Bireylere 0,77 Faizli Kredi Olanağı Sunulacak! Bu Kredi, Konut ve İhtiyaç Kredisi Olarak Ödenecek

Emekliler kredi kullanmak istedikleri zaman 0,77 faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Bankadan maaş almaları ve önceki günlerde kredi kullanmaları kafi olacak. Bankalardan emekli olanlara son dakika müjdesi böylece verilmiş oldu. 0,77 faiz oranlarıyla emeklilere kredi kampanyası fırsatı geliyor. Kampanya yalnızca kamu bankaları tarafından uygulamaya konmaya başlandı. Emekli maaşınızı eğer kamu bankalarından çekiyorsanız uygun faiz oranları dahilinde kredi almaya başlayabilirsiniz.

Kullanıma açılacak olan kredi tutarı 20 bin TL olacak. Faiz oranı da 0,77 biçiminde olacaktır. Konut kredilerinde tutar 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Sizler de bu olanaklardan yararlanmayı diliyorsanız alakalı kamu bankalarından tüm işlemlerinizi aktif bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İşlem yapabileceğiniz bankalar tam üç tanedir. Bu bankaları haberimizin ilerleyen kısımlarından öğrenebilirsiniz. İşte birbirinden dikkat çekici ayrıntılar…

Emekli Bireyler İçin Güncel Kampanya Nedir?

Maaşınızı kamu bankalarının herhangi bir tanesinden almaktaysanız 0,77 faiz oranlarıyla 20 bin TL’ye dek varmakta olan ihtiyaç kredisinden de yararlanabilirsiniz. 20 bin TL acil ihtiyacı bulunan kişiler emekli maaşını aldığı bankadan 36 ay vadeye sahip 0.77 faiz oranlı halde gelen krediyi alabilmiş olacak. Yararlanabilmek adına tek koşul ise emekli maaşın kendi bankasından alınıyor olmasıdır.

Acil nakit gereksinimi hisseden emekliler başvuru yaptığı kredi başvurusu için daha evvelden kredi onayı aldıysa ya da kredi kullanımı sağladıysa, bunun yanında düzenli ödeme durumunda kamu bankalarından rahatlıkla kredi kullanabilecek. Emeklilere 0,77 oranında faize sahip kredi kampanyası geliyor, emeklilerin yüzü bir hayli güleceğe benziyor.

Emekliler bu kampanyaya başvuruda bulunmak istiyorsa maaşlarını alakalı bankadan almalılar. Bunun yanı sıra daha evvel bahsi geçen bankalardan kredi kullanmış olmalılardır. 36 ay vade olanağı sunulan kampanyada ilk ödeme tam üç ay sonrasında gerçekleştirilebilecek. Ziraat Bankası tarafından gelen açıklamada daha evvel alakalı bankadan kredi kullananlar kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sitesine girmelidir ibaresi yer alıyor. Bu kampanyada yer alan öteki bankalar ise Halkbank ve Vakıfbank oluyor. Detaylı bilgi için bankaların müşteri temsilcilerini arayabilirsiniz.