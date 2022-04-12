Emekli Aylıklarının Arttırılması Yöntemleri Nelerdir? Emekli olduktan sonra emekli aylığınızı nasıl artıracağını biliyor musunuz? Bunu yapanların maaşları işte yükseliyor. Hadi gelin hep beraber bakalım nasıl oluyormuş emekli olduktan sonra emekli aylıklarının yükseltilmesi…

Milyonlarca çalışan vatandaş, bir gün emekli olma hayali ile hayatını sürdürürken emekli olanlar ise uzun yıllar boyunca kurdukları hayaller yerini gerçeklerle karşılaşıyor. Hayat pahalılığı sebebiyle emekli vatandaşlar, yaşamlarının son zamanlarında rahat bir dönem geçirmeyi hedeflerken yeni ekonomik problemlerin ortasında kendilerini buluyor. Bu nedenle emekli maaşları ile geçirdiğin zor olduğu bu dönemde emeklilik maaşının artmasının mümkün olup olmadığını merak eden emekli vatandaşlar, bazı yöntemlere başvurmalı…

Emekli Olduktan Sonra Emekli Maaşını Arttırmanın Yöntemleri Nelerdir?

Emekli sandığı, SSK ile bağ-kur emeklilerin maaşları yeterli olmayınca mecburen emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalınıyor. Emekliler, emekli maaşlarını kestirmeden 4/1-A statüsünde çalışabiliyor. Böyle bir durumda emeklilerden çalışmış oldukları işteki brüt ücretlerin %32'si sosyal güvenlik destek primi şekilde kesilmektedir. Diğer taraftan bu kesintilerin emekli aylıklarına herhangi bir katkısı da bulunmuyor. Aynı açıdan bakıldığında emekli olduktan sonra kendi isimlerini işyeri açan emekli vatandaşlar, aynı statüde çalışmaya devam edebiliyorlar ve böylelikle bu durumda herhangi bir prim kesintisi olmuyor.

Emekli olduktan sonra başka herhangi bir yöntem ile emekli aylıklarını artırmanın imkanı yoktur. Bu çalışmayı ise belirtilen koşullarda yerine getiremeyenler ne kadar emekli aylığı alarak maaşları bağlanmış ise o sedyeden emekli aylığı almaya devam ederler.