VakıfBank emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için Temmuz ayı sonuna kadar 25.000 TL ödeme yapacağını duyurdu

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak Kredi imkânından faydalanmak için vatandaşlara 25.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda banka şubeleri üzerinden ve internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek alabileceğiniz Vakıfbank ihtiyaç kredisi için banka hesabınızın olması durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanacağınız hakkında bilgiler geldi. Vakıfbank kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar emekli olmaları durumunda maaşları Vakıfbank üzerinde olması sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise son işyerinde 12 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Vakıfbank kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli ve 3 ay erteleme ile kredi kampanyası 25.000 TL olarak gelir belgesiz verilmektedir. 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizler de bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabiliyor.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve hemen bankadan internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Banka müşterisi olan vatandaşlar Kredi kullanmaları durumunda aynı gün içinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilir. Vakıfbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar emekli olması durumunda daha yüksek limitlerde de kredi kullanabiliyor.