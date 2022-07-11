Çin Uzayda Nasıl Yeni Yiyecekler Yaratıyor?

İlk bakışta, dünyanın her yerinde rüzgarda sallanan diğer buğday başaklarıyla aynıdırlar. Ancak kuzeydoğu Çin'deki geniş ekin tarlaları sıradan bitkiler değil - uzayda yaratılmışlar.

Luyuan 502 olarak bilinen bir çeşittir ve Çin'in en çok yetiştirilen ikinci buğday türüdür . Bitkiler, Dünya yüzeyinin 200 mil (340km) üzerindeki yörüngeye uçan tohumlardan yetiştirildi. Burada, benzersiz düşük yerçekimi ortamında ve gezegenimizin koruyucu manyetik kalkanının dışında, DNA'da onları kuraklığa karşı daha toleranslı ve belirli hastalıklara daha iyi direnebilmelerini sağlayan yeni nitelikler veren ince değişiklikler aldılar.

Bunlar, gezegenimizin yörüngesinde dönerken uzay gemilerinde ve uzay istasyonlarında yetiştirilen, artan sayıda yeni önemli gıda mahsulü çeşitlerinin bir örneğidir. Burada mikro yerçekimine maruz kalırlar ve bitkilerin mutasyona uğramasını tetikleyen kozmik ışınlar tarafından bombardımana tutulurlar - uzay mutajenezi olarak bilinen bir süreç.

Mutasyonların bir kısmı bitkileri büyüyemez hale getirirken, diğerleri avantajlı olabilir. Bazıları daha sert hale gelir ve daha aşırı büyüme koşullarına dayanabilirken, diğerleri tek bir bitkiden daha fazla yiyecek üretir veya daha hızlı büyür veya daha az su gerektirir. Dünya'ya geri getirildiğinde, bu uzayda yetiştirilen bitkilerden elde edilen tohumlar, popüler mahsullerin uygulanabilir versiyonlarını oluşturmak için dikkatli bir taramadan ve daha fazla üremeden geçer.

Ekinlerin yenildiği yere daha yakın yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen iklim değişikliği ve hassas tedarik zincirleri nedeniyle tarım üzerinde artan baskıyla karşı karşıya kalan bir dünyada, bazı araştırmacılar artık uzay mutajenezi olarak da bilinen uzay üremesinin ekinleri bu yeni zorluklara adapte etmelerine yardımcı oluyor.

Çin'in önde gelen uzay mutajenez uzmanı ve Pekin'deki Çin Tarım Bilimleri Akademisi Mahsul Bilimleri Enstitüsü'nde Ulusal Mahsul Geliştirme Uzay Mutajenez Merkezi direktörü Liu Luxiang, "Uzay mutajenezi güzel mutasyonlar yapar" diyor.

Örneğin, Luyuan 502, Çin'de yetiştirilen standart buğday çeşidinden daha yüksek verime, kuraklığa daha iyi toleransa ve en yaygın buğday zararlılarına karşı daha güçlü bir dayanıklılığa sahip. yeni mahsul türlerinin yaratılması için ışınlamaya dayalı tekniklerin kullanılması.

Liu, "[Luyuan 502] gerçek bir başarı öyküsü" diyor. "Verim potansiyeli ve adaptasyon kabiliyeti çok yüksek. Birçok farklı alanda, farklı koşullarda yetiştirilebilir."

Bu uyarlanabilirlik, Luyuan 502'yi Çin'in çok çeşitli tarımsal arazileri ve değişken iklimi boyunca çiftçiler arasında böylesine bir hit yapan şeydir.

Liu'ya göre, Çin'de son 30 yılda yaratılan 200'den fazla uzayda mutasyona uğramış mahsul türünden sadece biri . Çinli bilim adamları, buğdayın yanı sıra uzayda yetiştirilen pirinç, mısır, soya fasulyesi, yonca, susam, pamuk, karpuz, domates, tatlı biber ve diğer sebze türlerini de ürettiler.

Çin 1987'den beri uzay mutajenezi deneyleri yapıyor ve dünyada bu tekniği sürekli olarak kullanan tek ülke. O zamandan beri, mahsul tohumlarını yörüngeye taşımak için düzinelerce görev gerçekleştirdi. Çinli bilim adamları, uzayda yetiştirilen ilk mahsulü – Yujiao 1 adlı bir tatlı biber türü – 1990 yılında piyasaya sürdüler. Liu, Çin'de yetiştirilen geleneksel tatlı biber çeşitleriyle karşılaştırıldığında, Yujiao 1'in çok daha büyük meyve ürettiğini ve hastalıklara karşı daha dirençli olduğunu söylüyor.