ABD, Ukraynalı Mülteciler İçin Yeni Sponsorluk Programını Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rusya'nın kendi ülkelerindeki saldırısı devam ederken, Ukraynalı mültecilerin ABD'ye yerleştirilmesini kolaylaştıracağını söylediği yeni bir program açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Perşembe günü yaptığı açıklamada, "yeni kolaylaştırılmış sürecin" Ukraynalıların ikamet veya vatandaşlığa giden bir yol sağlamayan, ancak insanların iki yıl boyunca ABD'de kalmasına ve çalışmasına izin veren bir statü olan insani şartlı tahliye başvurusunda bulunmasına izin vereceğini söyledi.

Bakanlık, "Ukrayna için Birleşme" olarak adlandırılan programa uygun olabilmek için, 11 Şubat itibariyle Ukrayna'da ikamet etmiş olmaları, ABD'de bir sponsora (bir kişi veya kuruluşa) sahip olmaları, COVID-19 aşılarını tamamlamaları ve güvenlik kontrollerini geçmeleri gerektiğini söyledi. Pazartesi günü resmen başlatılıyor.

Hareket, Biden'ın geçen ay ABD'nin savaştan kaçan 100.000 Ukraynalıyı kabul edeceğini açıklamasının ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin>'in Şubat ayı sonlarında topyekün bir işgal başlatmasından bu yana beş milyondan fazla insan Ukrayna'dan kaçtı ve çoğu Avrupa'daki komşu ülkelere sığındı.

"Başkan Biden'ın 100.000 Ukraynalıyı ve Rus saldırganlığından ABD'ye kaçan diğerlerini karşılama taahhüdünü yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Ukrayna halkı, Putin'in ülkelerine yönelik sebepsiz ve haksız saldırısının bir sonucu olarak büyük trajedi ve kayıplar yaşamaya devam ediyor, "dedi DHS Sekreteri Alejandro Mayorkas Perşembe günü yaptığı açıklamada.

Ancak aynı zamanda, bakanlık, Ukraynalıları, binlerce mültecinin son haftalarda derme çatma kamplarda ve diğer tesislerde toplandığı Meksika ile olan güney sınırından ABD'ye girmeye çalışmaktan caydırdı.

ABD makamları, Ukraynalı mültecilerin insani gerekçelerle sınıra girmesine izin veriyor ve onları 2020'den beri ABD koruması arayan diğer sığınmacıların çoğunu geri çevirmek için kullanılan "Başlık 42" olarak bilinen kısıtlayıcı bir politikadan muaf tutuyordu.

DHS, "Ukrayna için Birleşme'nin [Pazartesi günü] başlatılmasının ardından, geçerli bir vize olmadan veya Ukrayna için Birleşme yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmek için ön izin almadan ABD'ye giriş limanlarında bulunan Ukraynalıların girişi reddedilecek ve bu program aracılığıyla başvurmaya yönlendirilecek" dedi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Rus işgalinin başlamasından bu yana, çoğunlukla Meksika üzerinden yaklaşık 15.000 Ukraynalı mülteci ABD'ye geldi.