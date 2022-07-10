Elon Musk Twitter İle Neden Anlaşamadı?

Aslında Twitter, Musk'ın şirketi zorla satın almasını engellemek için bir "zehir hapı" hükmünü uyandırdı.

Sonunda şirket teklifi kabul etti - Musk'ın tek kelimelik bir tweet ile karşıladığı bir anlaşma. "Evet!!!"

Ancak birkaç hafta sonra, Bay Musk, alıcının vicdan azabına kapılmış gibi görünüyordu. Tüm koşuları yaptıktan, istediğini elde ettikten sonra, şimdi bazı soruları vardı.

"Twitter anlaşması geçici olarak askıya alındı, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların %5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar bekleniyor" diye tweet attı.

Bay Musk, Twitter'ın günlük 229 milyon aktif kullanıcısının kaçının gerçekte insan olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu olmadığını savunuyordu.

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, 13 tweet'lik bir ileti dizisiyle yanıt verdi - hesaplarının %5'inden daha azının bot olduğunu açıkça belirtti.

Bu 16 Mayıs'tı ve o zamandan bu yana pek bir şey değişmemiş gibi görünüyor.

Musk'ın Cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı başvuruda, spam hesapları hakkında "tekrar tekrar" daha fazla bilgi istediğini söyledi - bu veriler gelmiyordu.

Yine de şüpheciler, Musk'ın botlara olan ilgisinin dikkat dağıtıcı olduğunu savunuyorlar.

Twitter, önemli sayıda sahte hesaba sahip olmasıyla bilinir.

Hatta Twitter Perşembe günü her gün bir milyon bot hesabını kaldırdığını duyurdu.

Twitter, Musk bir teklifte bulunmadan önce nispeten küçük ama kalıcı bir bot sorunu olduğunu kolayca kabul ederdi.

Bunun yerine, bot ve spam hesaplarının Musk tarafından bu anlaşmadan çıkış rampası olarak silahlandırıldığı varsayılıyor.

Musk, Twitter'ı satın almayı ilk düşündüğünde teknoloji ekonomisi çok farklı bir yerdeydi.

Mart ayının sonunda, Musk'ın servetinin çoğunu oluşturan Tesla hissesi, hisse başına 1.000 doların (830 sterlin) çok üzerinde bir değere sahipti.

Musk yükseliş hissediyordu. Ancak Nisan ayından bu yana Tesla, değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Diğer birçok teknoloji hissesi de kötü performans gösterdi.

Musk'ın Twitter'a 44 milyar dolar (36 milyar sterlin) değerindeki anlaşması biraz dik görünmeye başladı.

Birçok Tesla hissedarı, Musk'ın şirketleri Neuralink, Space X, Boring Company ve Tesla arasında zaten yayılmış olan zamanının, Twitter'ın satın alınmasıyla daha da inceltileceğinden endişe etmeye başladı. Nasıl olmayacağını anlamak zor.

Musk'ın başka sorunları da vardı. Yolunu kaybettiği için Twitter'ı devralmak istediğini iddia etti. Twitter'ın "ifade özgürlüğünü" savunmasını istedi.

Yine de, platformu bu amaçla nasıl etkili bir şekilde yöneteceğini tanımlamakta zorlandı.

"İfade özgürlüğü ile, sadece yasaya uygun olanı kastediyorum" diye tweet attı.

Ancak eleştirmenler bu tanımın saf olduğunu savundu. Birincisi, ülkeleri ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasalar çıkarmaya teşvik edecektir. Aynı zamanda, yüzlerce yargı alanında yasaları çiğneyip çiğnemedikleri (ya da değil) için farklı tweet'lerin gerçek zamanlı olarak değerlendirilmesiyle, bir ılımlılık kabusuna neden olur.

Ve sonra Twitter'ın kendisi vardı. Musk, Twitter çalışanlarının çoğuna kendini asla sevdirmedi. Twitter'ın açıkça "solcu bir önyargıya" sahip olduğunu söyledi ve genel merkezinin evsizler barınağı olarak kullanılabileceğini söyledi. Birçok Twitter çalışanı, onun kendini beğenmiş yaklaşımının yıllarca dikkatle düşünülmüş ılımlılık politikasını bozabileceğinden endişeliydi.

Ve Bay Musk'ın Twitter planına gelince? İddialı bir büyüme tahmini vardı. Aslında, 2028'de Twitter'ın kullanıcı tabanını 200 milyondan 900 milyonun üzerine çıkarmak istediğini iddia etti .

Ancak bunu nasıl yapacağına dair net bir görüş yoktu. Neredeyse rastgele seçilmiş sayılar gibi geldi.

Musk'ı eleştirenlere göre, yüksek bir fiyata bir şirket, çalışanlarının çoğunlukla onu sevmediği bir şirket ve tutarlı bir vizyon sunmak için mücadele ettiği bir şirket satın almıştı.

Destekçilerine göre Musk, Twitter'ı iyi yönde değiştirecekti. Donald Trump tekrar davet edilecekti. Twitter'ın ifade özgürlüğü üzerindeki aşırı kısıtlamaları dizginlenecek. Doğasında var olan sol önyargı ele alınacaktı. Bay Musk, artık bu değişikliği hayata geçirme şansını asla elde edemeyebilir.

Ama bu anlaşma bitmedi.

Twitter, Musk'ın yasal olarak şirketi satın almaya kararlı olduğunu iddia etti - anlaşılan fiyattan.

Twitter yönetim kurulu üyesi Bret Taylor, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.