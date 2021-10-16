Norveç Saldırısı Şüphelisi Akıl Sağlığı Değerlendirmesinden Geçiyor

37 yaşındaki Espen Andersen Braathen, Çarşamba günü, Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir ölüm çılgınlığının beş kişiyi öldürmesinden 35 dakika sonra gözaltına alındı.

Polisten Cuma günü yapılan açıklamada, Perşembe günü yapılan sağlık değerlendirmesinin ardından cinayetleri itiraf eden Braathen'in "sağlık hizmetlerine" nakledildiği belirtildi.

Norveçli yetkililer, muhtemelen akıl hastalığından muzdarip olduğunu söyledi. Polis müfettişi Per Thomas Omholt düzenlediği basın toplantısında, polis memurlarının “öfke, intikam, dürtü, cihat, hastalık, provokasyon” da dahil olmak üzere çeşitli soruşturma hatlarını incelediklerini söyledi.

Omholt, "Soruşturmanın ilk günlerinde en çok güçlenen hipotez, arka planın hastalık olduğudur." dedi. Şüphelinin kilitli bir "psikiyatrik kurumda" tutulduğunu ve diğer soruşturma hatlarının halen takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Bu haftanın başlarında Norveç polisi, Braathen'in İslam'ı seçtikten sonra radikalleştiğinin farkında olduklarını itiraf etti. Şüpheli, 2017'de yayınladığı bir videoda, "kurtulması gerektiğini" söylediği herkese bir "uyarı" verdi.

Norveç güvenlik servisi PST, Çarşamba günkü saldırıyı "terör eylemi" olarak değerlendiriyor, ancak trajedi hakkında daha fazla yorum yapmadı.

Saldırının çok daha geniş bir alanı kapsamadan önce Çarşamba akşamı saat 18.00 sıralarında bir Co-op süpermarkette başladığı düşünülüyor. Polis, yerel saatle 18.30'dan hemen önce olay yerine geldi. Şüphelinin çok sayıda özel konuta girdiği ve henüz resmi olarak açıklanmayan kurbanların hem binaların içinde hem de dışında ölü olarak bulunduğu iddia ediliyor.

Yaşları 50 ile 70 arasında değişen dört kadın ve bir erkek hayatını kaybederken, biri polis memuru olmak üzere üç kişi de yaralandı. Mağdurların aileleri bilgilendirildi ve uzman desteği verildi. Kongsberg'deki bir öğrenci, saldırganı binasına girmeye çalışırken nasıl gördüğünü anlattı.

Norveçli öğrenci Muhammed Şaban, saldırganın açık bir pencereden tırmanmaya çalıştığını gördüğünü ve arkadaşlarıyla birlikte kendilerini başka bir odaya kilitlediklerini söyledi. 25 yaşındaki Reuters'e verdiği demeçte, "Kendimizi kurtarmak için yatak odasına koştuk ve kapı koluna tutundum. Pencereden gri kot pantolon ve beyaz bir atlet giyen adamı gördüm. Onu arkadan gördüm" dedi.

Cuma günü, bir mahkeme Braathen'in soruşturmalar devam ederken dört hafta tutuklu kalabileceğine karar verdi. Ülkenin yeni başbakanı Jonas Gahr Støre, bu hafta başlarındaki saldırıyı "acımasız ve acımasız bir eylem" olarak nitelendirdi.