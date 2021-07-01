Elmalı Davası Mağdur Çocuklar Devlet Korumasına Alındı

2019 senesinde Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara maruz kalması ile ilgili olan dava Türkiye'yi ayaklandırmış ve gündemde önemli bir yer tutmuştu. Dehşet verici olay gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada da olay çok konuşulanlar arasına girmiş ve herkesten tepki toplamıştı. Mağdur iki çocuk, çizmiş olduğu resimler ile maruz kaldıkları cinsel istismarı anlatırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konu hakkında harekete geçti. Bakanlık, mağdur iki çocuğun devlet koruması altına alınmasını talep ederken edinilen son bilgilere göre talebin kabul edildiği öğrenildi. Mağdur iki çocuğa Bakanlığa bağlı olan bir kuruluşta güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlanacağı bilgisine ulaşıldı.

İnfial yaratan korkunç olay Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019 senesinde yaşanmıştı. Yaşları 6 ve 9 olan iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin görülen dava bugünlerde de ülkenin gündeminde yer alırken konu hakkında yeni gelişmelere ulaşıldı. Geçen sene Balıkesir'de yaşayan babaanne savcılığa başvuru yapmış ve olay bu şekilde öğrenilmişti. Korkunç olay ile ilgili o dönemde 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını öne süren babaanne, eski gelini Merve Akman ve eski gelininin kocası Rahmi Akman ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olarak konuyu anlatmıştı.

Ortaya çıkan konu ile ilgili olarak savcılık ise babaannelerinin yanında olan ve cinsel istismara uğradığı öne sürülen anasınıfı öğrencisi ile ağabeyinin Çocuk İzlem Merkezi’nde soktorlar gözetiminde ifadesine başvurulmuş ve konu hakkında yeni gelişmeler yaşanmıştı. Anasınıfı öğrencisi küçük kız ve ağabeyi yaşadıkları olayları deftere yapmış oldukları çizimler ile anlatmaya çalışmış ve bu olay ülke çapında infial yaratmıştı. Cinsel istismarın yanı sıra mağdur çocuklar 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kabloları ile de dövüldüğünü de açıklamıştı.