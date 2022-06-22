SON DAKİKA: Elli bin TL isteyenler için hemen ödemeli nakit bugün bankadan başladı! Elli bin TL kredi almak istiyorsanız, başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza atabileceksiniz. Bu kampanyayı yapan banka ise Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden 50 bin TL kredi almak için başvurunuzu yapmadan önce bankadan kredi alıp alamadığınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. Kredi alacak kişilere, uygun faizlerle ihtiyaç kredisi imkanı sunulacaktır. İhtiyaç kredisi almak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. 3 ay ertelemeli krediyi Akbank hemen hesaba yatıracaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu...

Akbank kredi başvurusu için banka şubelerine giderek işlem yapacaklara hemen onay vereceğini açıkladı. Size en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanmanız durumunda banka sizlere düşük faizlerle kredi verecek. 50 bin TL için başvuru yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri anında hesaplarına atabileceklerdir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi alacak kişiler ayrıca SMS ile de başvuru yapabilirler.

SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. KREDİ TC KİMLİK yazarak atmış olduğunuz mesaj sonrasında krediyi hemen hesabınıza atacak, kredinizi hemen kullanacaksınız. Akbank Direkt kullanan kişilerde Akbank mobil uygulamasından kredi alabilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız, şartlara uygun olarak kredinizi hemen hesabınıza atabileceksiniz. Bu işlemler sadece bireysel müşterilere verilmektedir. Bireysel müşterilere kredi almak isteyenler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde, Akbank Direkt uygulamasından hemen onay alınmaktadır.