Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Markete giden poşetleri dolu çıkıyor!

Markete giden poşetleri dolu çıkıyor! Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Son dönemde enflasyonun düşüş trendine geçmesiyle birlikte yumurta fiyatları da düştü. Öte yandan marketlerin ay boyunca sabit fiyat usulüne geçmesi fiyatları etkileyen başka bir unsur oldu.

Elini çabuk tutan alaca.! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder. Markete giden poşetleri dolu çıkıyor. Yumurta fiyatları 2 yıllık süreç detaylı bir şekilde incelendiğinde yükseliş trendindeydi. Son dönemde enflasyonun düşmesiyle birlikte fiyatlar da düşüşe geçti. Bu minvalde uygun yumurta fiyatlarını haberimizde derliyoruz.

OCAK 2023 YUMURTA FİYATLARI

Anadolu Vitamin Large 10 Adet Yumurta

15,50 TL

Güres 12'li Bıldırcın Yumurta

18,17 TL

1,51 TL/Adet

Anadolu Vitamin Large Serbest Gezen 10 Adet Yumurta

28,50 TL

Ekiz Yumurta 10'lu L Boy Beyaz Yumurta

29,29 TL

Ekiz 10 Adet M Boy Orta Yumurta

29,29 TL

Burdan L Boy 10'lu Yumurta

37,50 TL

Güres L 10'lu Büyük Boy Yumurta

37,50 TL

3,75 TL/Adet

Raya 8'li 53 - 62 gr Organik Yumurta

37,55 TL

Raya 10'lu Gezen Tavuk Yumurtası

39,34 TL

3,93 TL/Adet

City Farm 10'lu Organik Yumurta

41,98 TL

4,20 TL/Adet

Burdan 15'li M Orta Boy Yumurta

46,45 TL

Güres 15 Adet Medium Yumurta

46,45 TL

3,10 TL/Adet

Entazem 10 Adet Organik Yumurta

47,90 TL

4,79 TL/Adet

Kuluçkalık Celadon 12 Adet Bıldırcın Mavi Yumurta

49,00 TL

Tire 10'lu M Boy Organik Yumurta

50,65 TL

5,07 TL/Adet

Ekotepe Organik 15'li Gezen Tavuk Yumurtası

51,00 TL

3,40 TL/Adet

Orvital Organik 10'lu M Orta Boy Yumurta

53,66 TL

Burdan L Boy 20'li Beyaz Yumurta

62,56 TL

Güres M 30'lu 53 - 62 gr Orta Boy Yumurta

62,56 TL

2,09 TL/Adet

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