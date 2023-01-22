Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Markete giden poşetleri dolu çıkıyor!

Artan enflasyondan etkilenen temel gıda maddeleri arasında yumurta da yer alıyordu. Son 2 yıllık süreçte yumurta fiyatları bayağı arttı.

Güncel 22.01.2023 - 09:20 22.01.2023 - 09:20 Alp Eren
Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Markete giden poşetleri dolu çıkıyor!

Markete giden poşetleri dolu çıkıyor! Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Son dönemde enflasyonun düşüş trendine geçmesiyle birlikte yumurta fiyatları da düştü. Öte yandan marketlerin ay boyunca sabit fiyat usulüne geçmesi fiyatları etkileyen başka bir unsur oldu.

Elini çabuk tutan alaca.! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder. Markete giden poşetleri dolu çıkıyor. Yumurta fiyatları 2 yıllık süreç detaylı bir şekilde incelendiğinde yükseliş trendindeydi. Son dönemde enflasyonun düşmesiyle birlikte fiyatlar da düşüşe geçti. Bu minvalde uygun yumurta fiyatlarını haberimizde derliyoruz.

OCAK 2023 YUMURTA FİYATLARI

Anadolu Vitamin Large 10 Adet Yumurta
15,50 TL

Güres 12'li Bıldırcın Yumurta 
18,17 TL
1,51 TL/Adet

Anadolu Vitamin Large Serbest Gezen 10 Adet Yumurta
28,50 TL

Ekiz Yumurta 10'lu L Boy Beyaz Yumurta
29,29 TL

Ekiz 10 Adet M Boy Orta Yumurta
29,29 TL

Burdan L Boy 10'lu Yumurta
37,50 TL

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Güres L 10'lu Büyük Boy Yumurta
37,50 TL
3,75 TL/Adet

Raya 8'li 53 - 62 gr Organik Yumurta
37,55 TL

Raya 10'lu Gezen Tavuk Yumurtası
39,34 TL
3,93 TL/Adet

City Farm 10'lu Organik Yumurta
41,98 TL
4,20 TL/Adet

Burdan 15'li M Orta Boy Yumurta
46,45 TL

Güres 15 Adet Medium Yumurta
46,45 TL
3,10 TL/Adet

Entazem 10 Adet Organik Yumurta
47,90 TL
4,79 TL/Adet

Kuluçkalık Celadon 12 Adet Bıldırcın Mavi Yumurta
49,00 TL

Tire 10'lu M Boy Organik Yumurta 
50,65 TL
5,07 TL/Adet

Ekotepe Organik 15'li Gezen Tavuk Yumurtası
51,00 TL
3,40 TL/Adet

Orvital Organik 10'lu M Orta Boy Yumurta
53,66 TL

Burdan L Boy 20'li Beyaz Yumurta
62,56 TL

Güres M 30'lu 53 - 62 gr Orta Boy Yumurta 
62,56 TL
2,09 TL/Adet

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