Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Markete giden poşetleri dolu çıkıyor!
Artan enflasyondan etkilenen temel gıda maddeleri arasında yumurta da yer alıyordu. Son 2 yıllık süreçte yumurta fiyatları bayağı arttı.
Markete giden poşetleri dolu çıkıyor! Elini çabuk tutan alacak! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder! Son dönemde enflasyonun düşüş trendine geçmesiyle birlikte yumurta fiyatları da düştü. Öte yandan marketlerin ay boyunca sabit fiyat usulüne geçmesi fiyatları etkileyen başka bir unsur oldu.
Elini çabuk tutan alaca.! 6'lı 12'li 30'lu yumurtada fırsatı kaçıran zarar eder. Markete giden poşetleri dolu çıkıyor. Yumurta fiyatları 2 yıllık süreç detaylı bir şekilde incelendiğinde yükseliş trendindeydi. Son dönemde enflasyonun düşmesiyle birlikte fiyatlar da düşüşe geçti. Bu minvalde uygun yumurta fiyatlarını haberimizde derliyoruz.
OCAK 2023 YUMURTA FİYATLARI
Anadolu Vitamin Large 10 Adet Yumurta
15,50 TL
Güres 12'li Bıldırcın Yumurta
18,17 TL
1,51 TL/Adet
Anadolu Vitamin Large Serbest Gezen 10 Adet Yumurta
28,50 TL
Ekiz Yumurta 10'lu L Boy Beyaz Yumurta
29,29 TL
Ekiz 10 Adet M Boy Orta Yumurta
29,29 TL
Burdan L Boy 10'lu Yumurta
37,50 TL
Güres L 10'lu Büyük Boy Yumurta
37,50 TL
3,75 TL/Adet
Raya 8'li 53 - 62 gr Organik Yumurta
37,55 TL
Raya 10'lu Gezen Tavuk Yumurtası
39,34 TL
3,93 TL/Adet
City Farm 10'lu Organik Yumurta
41,98 TL
4,20 TL/Adet
Burdan 15'li M Orta Boy Yumurta
46,45 TL
Güres 15 Adet Medium Yumurta
46,45 TL
3,10 TL/Adet
Entazem 10 Adet Organik Yumurta
47,90 TL
4,79 TL/Adet
Kuluçkalık Celadon 12 Adet Bıldırcın Mavi Yumurta
49,00 TL
Tire 10'lu M Boy Organik Yumurta
50,65 TL
5,07 TL/Adet
Ekotepe Organik 15'li Gezen Tavuk Yumurtası
51,00 TL
3,40 TL/Adet
Orvital Organik 10'lu M Orta Boy Yumurta
53,66 TL
Burdan L Boy 20'li Beyaz Yumurta
62,56 TL
Güres M 30'lu 53 - 62 gr Orta Boy Yumurta
62,56 TL
2,09 TL/Adet
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