Elinde dolar olan feleğin sillesini yiyecek! Resmen peş peşe açıklandı! Dolar kuru o tarihte işte bu kadar olacak!

Dolar kuru o tarihte işte bu kadar olacak! Elinde dolar olan feleğin sillesini yiyecek! Resmen peş peşe açıklandı! Dolar yatırımcısı zaman zaman kazansa da bu kazancının belli dönemlerde kayıp olarak da yaşandığına da şahit olunuyor. Son günlerde dolar normal seyrinde ilerlerken dolarla ilgili ilginç yorumlar gelmeye başladı. Gelen yorumlarda dolar üzerinden yatırım yapanların yakın zaman soğuk duş etkisi yaşayacakları belirtildi.



Kim Ne Yorum Yapıyor?

Ülkemizde insanların düzenli olarak takip ettiği ve yorumlarını önemsedikleri kişiler arasında Selçuk Geçer, Atilla Yeşilada, Remzi Özdemir ve İslam Memiş bulunuyor. Bu ekonomistlerin bir kısmı asıl yatırım aracının dolar olduğunu belirtirken özellikle İslam Memiş bu konuda farklı düşünüyor.

Memiş doların bir yatırım aracı olmadığını ve alından vazgeçilmemesi gerektiğini belirti. Bu şekilde yapılan yorumlarda genellikle dolara yatırımın kazandıracağı ve yeni yıldan sonra doların 22 TL’ye kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu konuda yapılan çok sayıda fikir dolar yatırımcısına kazandırdığı gibi aynı performansın devam edip etmeyeceği de merak konusu oluyor.

Özellikle altın konusunda yapılan yorumlar altının da dolar gibi kazandırdığını gösteriyor. İşte bu sebeple yatırımını altın ve dolar üzerinden yapmayı seçenler ekonomistlerin fikirlerine çok önem veriyor.

haber24.com özel haber