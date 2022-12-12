Akaryakıtta Yine Şaşırtan Fiyatlar! Bir Hafta Artıyor, Diğer Hafta Düşüyor Sonuç Olarak Petrol Döviz Kurunu Kovalıyor! İniş Çıkışlarına Akıl Sır Erdirilemeyen Akaryakıt Fiyatlarındaki Hızlı Değişiklikleri Takip Etmek Çok Zor!

Benzin istasyonlarındaki dijital fiyatlarındaki göstergeleri yine akıl almaya devam ediyor! Araç sahibi vatandaşların sürekli olarak yüreklerini hoplatan akaryakıt fiyatları heyecanlı bir iniş çıkış eğrisi yapıyor. Döviz kurlarından etkilenen akaryakıt sektöründeki ürün kalemleri geçen haftaki artışın üzerine yapılan 80 küsür kuruşluk bir indirimin ardından bugün daha uygun bir fiyata alınabileceğinin duyurusu yapılıyor! Yabancı uyruklu para birimlerinin etkileri ile artıp düşen akaryakıt fiyatları hiç yerinde durmuyor.

Akaryakıta Yapılan Son İndirimlerden Sonra Durum Ne Oldu?

82 kuruşluk bir indirim gören akaryakıt bugün indirimli fiyattan alınabilir. Borsadan etkilenen akaryakıt fiyatlarının daha da düşmesi umut edilirken çok daha fazla çıkma ihtimali üzerinde duran sektörün tahminlerini oldukça önemsediği isimler mevcut! Ancak şimdiye bakıldığında pompala fiyat farkı ne olur? Vatandaş akaryakıtı nerede ne kadara alır? Bu soruların cevapları eldeki hali hazırda duran falakaya bakarak söylemek mümkün.

Pompada Fark Nasıl Kendisini Gösteriyor?

Dün gece yapılan indirimden sonra akaryakıtta son durum ne merak edenler için yapılan bu haberde Istanbulda durum ne öncelikli olarak oraya bakalım. 82 kuruşluk bir indirimin sonrasında İstanbul ilinde motorinin litre fiyatı tam 23 TL 8 kuruştan petrol ofislerinde satışa sunulmaya başlamıştır. Ankara’da ise durum çok az daha farklıdır. Ankara ilinde 23 TL 23 kuruşa benzin istasyonlarında alıcısını bekleyen akaryakıt kalemleri en çok İzmir’de fiyat olarak daha yüksek bir miktara satılıyor Son olarak Akaryakıtın İzmir'deki litre fiyatına da değinerek haberi sonlandırabiliriz. Bu sabah benzin İzmir’de tam 23 TL 29 kuruştan satılıyor.