Elinde 1 gram altını olan bile paraya para demetecek! Çok fena patlayacak! O tarihe dikkat!

Çok fena patlayacak! O tarihe dikkat! Elinde 1 gram altını olan bile paraya para demetecek! Altın esnafı da konuyla alakalı önümüzdeki günlerde gram altın fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorlar. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edeceği söyleniyor. Uzmanlar özellikle yılın 2. Ve 3. Çeyreğinde rekor dalgalanmaların olacağına işaret ediyor. 2022 yılında ani yükselmeler ve düşüşler yaşandığını belirten ekonomistler; 2023 yılında ani dalgalanmaların beklenmeyeceğini ilettiler. Riskli bir yıl olacağını kaydeden uzmanlar vatandaşların risklerini bölmelerinde fayda olacağını söylemektedir.

Günümüzde yatırımcılar, ekonomik belirsizliklerin ortasında birikimlerini korumak ve değerlendirmek için en uygun yatırım aracını aramaktadır. Bu belirsizlik ortamında altın, güvenli liman olarak tercih edilmekte ve fiyatları büyük bir hızla yükselişini sürdürmektedir. ABD'de patlak veren bankacılıktaki iflas dalgası Avrupa ülkelerinde de sıçrarken yaşanan panik havası ve belirsizlik ortamı altın fiyatlarını yükseltmektedir. Uluslararası piyasada ons altının fiyatı hızlı bir yükseliş yaşarken bu yükseliş iç piyasada rekor kıran dolar tarafından da desteklenen gram ve çeyrek altının fiyatı için artışı beraberinde getirdi. Altının uzmanı ise sürpriz bir rakamı duyurarak büyük bir rekor geleceği konusunda yatırımcıları heyecanlandırdı. İşte detaylar.

Altın, Yatırımcılar İçin Güvenli Liman

Ekonomik belirsizliklerin ortasında yatırımcılar, birikimlerini korumak ve değerlendirmek için güvenli liman arayışına girmektedirler. Bu noktada altın, yıllardır güvenli liman olarak tercih edilen bir yatırım aracıdır. Özellikle ABD merkezli bankacılık krizi ve iflas dalgası gibi küresel ekonomiyi sarsan olaylar, altın fiyatlarını hızlı bir şekilde yükseltmektedir.

ABD'deki Bankacılık Krizi ve İflas Dalgası Altına Yaradı

ABD'deki bankacılık krizi ve iflas dalgası, Avrupa ülkelerine de sıçramış durumdadır. Bu durum, yatırımcıları panik havasına sokarken altın fiyatlarına da olumlu yansımaktadır. Altın, küresel ekonomik belirsizliklerin ortasında bir güvenli liman olarak tercih edilmekte ve fiyatları büyük bir hızla yükselmektedir.

Ons Altın Fiyatları Hızlı Bir Yükseliş Yaşıyor

Uluslararası piyasada ons altının fiyatı, yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle hızlı bir yükseliş yaşamaktadır. Bu yükseliş iç piyasada da gram ve çeyrek altın fiyatlarını artırmaktadır.

ABD merkezli bankacılık krizleri ve iflas dalgası, altın fiyatlarının büyük bir hızla yükselişini sürdürmesine neden oluyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların birikimlerini korumak için en uygun yatırım aracını aramaya devam etmelerine neden oluyor. Bu makalede, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ve altın fiyatlarının geleceği hakkında bilgi verilecektir.

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

ABD merkezli bankacılık krizleri ve iflas dalgası, altın fiyatlarının yükselmesine neden olan ana faktörlerdir. Bankacılık krizleri ve iflas dalgası, ekonomik belirsizlikler yaratır ve yatırımcıları güvenli liman arayışına iter. Altın, güvenli liman olarak görülen en önemli yatırım aracıdır. Bu nedenle, bankacılık krizleri ve iflas dalgası altın fiyatlarını yukarı çeker.

Altın Fiyatları Ne Olur?

Altın fiyatları, bankacılık krizleri ve iflas dalgasının etkisiyle yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan durumu değerlendirerek altının bankacılık krizlerinden aldığı destekle yükselişe geçtiğini belirtiyor. Şu anda kâr satışları beklediğini ifade eden Memiş, altındaki rallinin henüz bitmediğini ve hatta yeni başladığını düşünüyor. Ons altın yaz aylarında 2 bin 350 dolara kadar yükselebilir. Çünkü bankacılık krizi devam ediyor ve başka ülkelere sıçrama ihtimali var.

Altın Yatırımı Nasıl Yapılır?

Altın, düşük riskli yatırım aracı olarak görülür. Altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, altın çubukları, külçe altın, altın sikkeleri, altın takı ve altın ETF'leri gibi farklı yatırım araçlarına yatırım yapabilirler. Altın yatırımı yaparken, fiyatların düşük olduğu zamanlarda alım yapmak daha avantajlı olabilir.

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan alınmış olup haber24.com tarafından yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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